- Bilecik Valiliği görevine atanan Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini İlhan Bayram'a devretti

- Büyükakın:

- "Devletler, hükümetler halk için vardır, millete efendilik yoktur, hizmet vardır anlayışıyla Şeyh Edebali'nin yolundan Ertuğrul Gazi'nin yolundan devam edeceğiz"

(AA) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Büyükakın, cuma günü Bilecik'te göreve başlayacağını belirterek, kendisinden sonraki genel sekreterlik görevini de Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü İlhan Bayram'ın devam ettireceğini söyledi.

Bayram'ın yaklaşık 12 yıldır genel müdürlük yaptığını ifade eden Büyükakın, Bayram'ın İSU'da önemli işler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Büyükakın, İSU'nun Türkiye'nin bir numaralı su ve kanalizasyon idaresi olduğunu dile getirerek, "Bunda İlhan Bayram'ın emeği şüphesiz çok büyük. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesinde çok daha başarılı hizmetler vereceğinden şüphem yok. Bu bir bayrak yarışı. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ile çalıştık, daha sonra Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı ile çalıştık. Kendilerinden çok şey öğrendik. Kente güzel hizmetler verdiler. Bayrağı bize devretmişlerdi, biz de elimizden gelen gayreti gösterdik." şeklinde konuştu.

Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valiliği görevine atandığını anımsatan Büyükakın, kendini Bilecik'e adayacağını bildirdi.

Büyükakın, gönülden bir sıcaklık hissederek Bilecik'e gittiğini aktararak, "Bilecik'e gitmenin ayrı bir sıcaklığı var içimde. Seve seve gidiyorum. Vatanın neresi olsa seve seve gidilir ama Bilecik olmasının ayrı bir önemi var. Bilecik'e bundan sonra onlardan biri olarak, onların bir kardeşi bir Bilecikli olarak sanki hayatımız bundan sonra hep orada geçecekmiş gibi... Devletler, hükümetler halk için vardır, millete efendilik yoktur, hizmet vardır anlayışıyla Şeyh Edebali'nin yolundan Ertuğrul Gazi'nin yolundan devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bayram da Büyükakın'ın hem akademisyen olarak hem de Büyükşehir Belediyesinde bulunduğu görevlerde kente önemli hizmetler sunduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi hizmet etme aşkıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükakın'a yeni görevinde başarılar dileyen Bayram, kentin Büyükakın'ı unutmayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Büyükakın ve Bayram, tokalaşarak yeni görevlerinde birbirlerine başarılar diledi.