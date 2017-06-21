Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Merkez Valiliğine alınırken; İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.​

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararnamesine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ile 19 ilin valisi merkeze alındı. Merkeze alınan valilerden 9'unu büyükşehir kapsamındaki Aydın, Denizli, Eskişehir, Malatya, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Van valileri oluşturdu.

Buna göre; Ağrı Valisi Musa Işın, Amasya Valisi Salih Işık, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Çankırı Valisi Mesut Köse, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Muğla Valisi Amir Çiçek, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Osmaniye Valisi Kerem Al, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Tokat Valisi Cevdet Can, Uşak Valisi Ahmet Okur ve Van Valisi İbrahim Taşyapan merkeze alındı.

Yeni vali atanan iller ve yer değiştiren valiler

Kararnameyle, 20 ile yeni vali atanırken, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Kilis Valisi İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilirken, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Valiliğine; Bilecik Valisi Süleyman Elban, Ağrı Valiliğine; Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valiliğine; Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Valiliğine; Giresun Valisi Hasan Karahan, Denizli Valiliğine; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Valiliğine; Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Valiliğine; Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Valiliğine; Zonguldak Valisi Ali Kaban, Malatya Valiliğine; Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Mersin Valiliğine; Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Muğla Valiliğine; Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Muş Valiliğine; Muş Valisi Seddar Yavuz, Ordu Valiliğine; Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Valiliğine; Tunceli Valisi Osman Kaymak, Samsun Valiliğine; Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Valiliğine; Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Valiliğine; Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Van Valiliğine; Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Valiliğine; Merkez Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Valiliğine; İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Valiliğine; Tavas Kaymakamı Osman Varol, Amasya Valiliğine; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Valiliğine; İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Bilecik Valiliğine; Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Bingöl Valiliğine; Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Valiliğine; Hukuk Müşaviri Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Valiliğine; Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Valiliğine; Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, Iğdır Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi Kemal Çeber, Karabük Valiliğine; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Fahri Meral, Karaman Valiliğine; Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valiliğine; Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Kırklareli Valiliğine; Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Niğde Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valiliğine; Ezine Kaymakamı Ali Fuat Atik, Siirt Valiliğine; İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ömer Toraman, Tokat Valiliğine; Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Tunceli Valiliğine; Sincan Kaymakamı Salim Demir de Uşak Valiliğine atandı.

İçişleri Bakanlığındaki bürokrat atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığına ait bir başka atama kararıyla, bakanlık bünyesinde de müsteşar yardımcılıkları ile bazı genel müdürlükler dahil olmak üzere çeşitli birimlere 21 mülki idare amirinin ataması gerçekleştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığına, Murat Yılmaz; İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılıklarına Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Avşar ile Mülkiye Başmüfettişi Erkan Kılıç; Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Ömer Seymenoğlu; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Canalp; İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Hukuk Müşaviri İlker Gündüzöz; Personel Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Bilal Şentürk; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Başmüfettişi Sinan Güner; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdullah Ayaz; 1. Hukuk Müşavirliğine, Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır; Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kamuran Taşbilek; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Selçuk ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu; Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılıklarına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Mehmet Fatih Geyim ve Mustafa Demirelli; Eğitim Dairesi Başkanlığına, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Osman Hacıbektaşoğlu; Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına, Hukuk Müşaviri Ömer Ulu; Hukuk Müşavirliklerine Müsteşar Yardımcısı Namık Demir ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan, Mülkiye Başmüfettişliğine ise Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros getirildi.

5 ilçe kaymakamlığına atama yapıldı

Bakanlığın kararı doğrultusunda 5 ilçenin kaymakamlıklarına da atama yapıldı.

Bahçelievler Kaymakamlığına, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlker Arıkan; Pendik Kaymakamlığına, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ünsal; Refahiye Kaymakamlığına, Erzincan Vali Yardımcısı Hatice Bayar Özdemir; Akdeniz Kaymakamlığına, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk; İskenderun Kaymakamlığına da Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk tayin edildi.