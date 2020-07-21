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Valiler 'MARKA' toplantısı yaptı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere ilimize gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yalova Valisi Muammer Erol ve Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Seddar Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra mkama geçerek bir süre sohbet edip, Vali Seddar Yavuz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Valiler 'MARKA' toplantısı yaptı

21 Temmuz 2020 Salı 10:39

Toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yalova Valisi Muammer Erol ve Düzce Valisi Cevdet Atay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu da katıldı. Toplantının başta illerimize, bölgemize, sonrada ülkemize hayırlı ve uğurlu sonuçlar doğurması temennisinde bulunan Vali Seddar Yavuz konuşmasında; “Ajansımızın ekonomik görünüm raporunu, ajansımızın desteklediği güdümlü projeleri, bölgemiz açısından fevkalade önemli olan afet riski raporunun sunulması ve değerlendirilmesini hep beraber yapmış olacağız. Bu vesileyle şehrimize gelen çok değerli valilerimize, başkanlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyoruz.” dedi. MARKA temmuz ayı olağan toplantısında; ajansın ekonomik görünüm raporu, desteklediği güdümlü projeler ve dış kaynaklı projeler, afet risk yönetimi raporu, desteklediği projelerin ilerleme durumu ve 2020 yılı ilk 6 aylık birim ve genel faaliyet raporunun sunumu ve değerlendirilmesi yapıldı.

 

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