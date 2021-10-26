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Valiliğimiz Koordinasyonunda Salgınla İlgili Tedbirler Alınmakta

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı ile 18.10.2021- 24.10.2021 tarihleri arasında ilimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

Valiliğimiz Koordinasyonunda Salgınla İlgili Tedbirler Alınmakta

26 Ekim 2021 Salı 09:52



 Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4.583 kişinin talebi karşılanmış,
 Zorunlu karantina yasağını ihlal eden 36 kişiye idari ve 9 kişiye de adli işlem yapılmış,
 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8.79 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,
 COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17.012 iş yeri, 9.887 kez denetlenmiş, 1 iş yerine idari işlem yapılmış,
 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.)
iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 88 talep yerine
 Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 50.795
araç kontrol edilirken, 62.484 şahıs sorgulanmıştır.
Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen
uymaları, Koronavirüs salgınına karşı en etkili silah olan AŞI’yı yaptırarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
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