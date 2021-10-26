Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4.583 kişinin talebi karşılanmış,
Valiliğimiz Koordinasyonunda Salgınla İlgili Tedbirler Alınmakta
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı ile 18.10.2021- 24.10.2021 tarihleri arasında ilimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;
Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4.583 kişinin talebi karşılanmış,