Valilik ve AFAD'dan önemli açıklama!

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada "herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmaması önem taşımaktadır"denildi. Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Elazığ için ayni yardımları kabul etmeye başladı.

Kocaeli AFAD, Elazığ Depremi sonrasında kişi ve kuruluşların ayni yadımlarını Kartepe Sarımeşe’deki İl Müdürlüğünde kabul etmeye başladı.

Yardımların düzen içerisinde bölgeye ulaştırılması ve doğru bir lojistik yönetimi için AFAD koordinesi haricinde yardım organizesinin yapılmaması konusunda yetkililer uyarılarda bulunuluyor. Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü de, bu kapsamda yardım süreçleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yardım yapmak isteyen duyarlı kişi ve kuruluşların nakdi yardımlarını 3 kamu bankasında açılan hesap numaraları aracılığıyla ve SMS ile (DEPREM yazıp 1866 gönderilmesi şeklinde) yapabileceklerinin vurgulandığı bilgilendirmede ayni yardımlar için gönderilecek malzemelerin kesinlikle kullanılmamış ve yeni olması gerekliliği hatılatıldı. Eski yardım malzemelerinin kabul edilmediği aktarılarak, özellikle üç başlıkta yardımların kabul edildiği iletildi.

Kullanılmamış ve yeni olmak üzere ısıtıcı, giyim ve dayanıklı gıdaların teslim tutanağı ile alındığı ve AFAD’ın bölgedeki lojistik merkezlerine aktarılmasının planlandığı bilgisi verildi.

Ayrıca Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada "Bu tür doğal afetlerden sonra milletimizin, kurum ve kuruluşlarımızın duyarlılığı üst seviyede olmakta, acıları azaltma noktasında yardım yapma gayreti göstermektedirler. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmaması önem taşımakta, yardımlar konusunda vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bazı hususlara riayet etmeleri gerekmektedir.

Yardımlar için;

· Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının AFAD koordinesine vurgu yaparak duyurduğu 0312 2582323 numaralı telefonla irtibat halinde olunması,

· AFAD Başkanlığının resmi kurum hesaplarından yardım sürecinin takip edilerek yapılacak duyurular bağlamında hareket edilmesi,

· Gıda ve beslenmeye yönelik yardımlarla ilgili KIZILAY MAFOM’un 0216 5170800 nolu telefonuyla bağlantı kurularak koordinasyonun tek elden yürütülmesinin sağlanması" gibi noktalara dikkat çekildi



Kocaeli Valiliği konuyla ilgili Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünün (0262 3215253-3211029) nolu telefonlarından da bilgi alabileceğini duyurdu.







