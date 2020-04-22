banner494
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Valilikten Karantinadakiler hakkında açıklama

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında İngiltere ve Libya’dan Gelen 443 Türk Vatandaşımız İle 62 Gemi Adamımızın Karantina/Gözetim Tedbirleri İle İlgili Basın Duyurusu

Valilikten Karantinadakiler hakkında açıklama

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:13

 

        Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımlarıyla yapılan toplantıda alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında;

 

        Yurt Dışına geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen” vatandaşlarımızdan Büyükelçiliğimize başvuranların Türkiye’ye dönüşleri karar altına alınmıştır.

 

        Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda; Libya’dan gelen 101, İngiltere’den gelen 342 Türk Vatandaşımız İstanbul Havalimanı aktarmalı polis ekipleri eşliğinde İlimize getirilmişler, sağlık kontrollerinin ardından önceden boşaltılmış ve dezenfekte edilmiş olan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesinde bulunan Şerife Gelin Yurdu’nda 265 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu’nda 178 kişi ve ilimizde bulunan limanlara gelen gemilerden inen 62 Gemi Adamı olmak üzere toplamda 505 vatandaşımız 14 gün süreyle karantina/ gözetim altına alınarak, konaklanmaları sağlanmıştır.

 

        Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanmaktadır. Yurtta kalan misafir vatandaşlarımızın takipleri uzman sağlık personeli tarafından yapılmakta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog ve psikologları tarafından da destek hizmeti sunulmaktadır.

  

        Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

 

 


        Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

                                                                                                       KOCAELİ VALİLİĞİ

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan 23 Nisan mesajı Başkan Bıyık’tan 23 Nisan mesajı
Başkan Büyükgöz’e Online Brifing Başkan Büyükgöz’e Online Brifing
Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı
Başkan Şayir’den 23 Nisan mesajı Başkan Şayir’den 23 Nisan mesajı
Bu ekmekler bir başka güzel Bu ekmekler bir başka güzel
Vali HÜsein Aksoy'dan 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI Vali HÜsein Aksoy'dan 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık’tan 23 Nisan mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Haberi Oku