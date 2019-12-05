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Valimiz ,GOSB Tarafından Kurulan Veri Depolama Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tarafından Kurulan Veri Depolama Tesisinde incelemelerde bulundu.

Valimiz ,GOSB Tarafından Kurulan Veri Depolama Tesisinde İncelemelerde Bulundu

05 Aralık 2019 Perşembe 09:36

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez ve Yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez  Veri Depolama tesisi hakkında brifing  sunumunda bulunmasının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Veri Depolama Tesisini gezerek, incelemelerde bulundu.

 








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