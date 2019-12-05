Valimiz ,GOSB Tarafından Kurulan Veri Depolama Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez Veri Depolama tesisi hakkında brifing sunumunda bulunmasının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Veri Depolama Tesisini gezerek, incelemelerde bulundu.
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tarafından Kurulan Veri Depolama Tesisinde incelemelerde bulundu.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez Veri Depolama tesisi hakkında brifing sunumunda bulunmasının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Veri Depolama Tesisini gezerek, incelemelerde bulundu.