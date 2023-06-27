Valimiz Sayın Seddar Yavuz’ un Kurban Bayramı Mesajı

Aziz Milletimizin mayasında bulunan yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzide örneklerinin yaşandığı bayramlar; yoksulun, yetimin, düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin bertaraf edildiği müstesna günlerdir.





Bu müstesna günleri fırsat bilerek, tarih boyunca olduğu gibi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz.





İnanıyorum ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz bu özel günler milletimizin yüreğine ferahlık ve huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı derinleştirecek ve kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir.





Tarihimiz boyunca bizleri birbirimize kenetleyen milli ve manevi değerleri yaşatmak için, bir sıcak tebessümümüz ile içlerini ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımızın, aile büyüklerimizin, akraba, dost ve sevdiklerimizi ziyaret edip, hayır dualarını alalım. Uzakta olanları da en azından telefonla arayıp bayramlarını kutlayalım.





Vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı’nı rahat, güvenli ve huzur içinde geçirmeleri için Valilik olarak gerekli tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için vatandaşlarımızın trafikte daha dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını özellikle istirham ediyorum.





Kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, sevgi atmosferinin hâkim kılındığı, kardeşçe kucaklaşıldığı, bayramların bayram tadında yaşandığı, sağlık, esenlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı, kesilen kurbanlar ve edilen duaların kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.





Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramımızın, ülkemize ve aziz milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Kocaelili hemşehrilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en iyi dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.









Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi

İHA