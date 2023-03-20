Valimiz Sayın Seddar Yavuz’ un Nevruz Bayramı Mesajı

Asya'nın steplerinden Balkanlara, Ortadoğu’dan Anadolu'ya kadar büyük bir coğrafyada yaşayanların; baharı, tabiatı, bereketi, temennileri, duaları birlikte büyütüp paylaşmalarının ve zenginleştirmelerinin adı olan Nevruz, yüzyıllardır devam eden kadim bir gelenektir.





Nevruz Bayramı Mesajı

Asya'nın steplerinden Balkanlara, Ortadoğu’dan Anadolu'ya kadar büyük bir coğrafyada yaşayanların; baharı, tabiatı, bereketi, temennileri, duaları birlikte büyütüp paylaşmalarının ve zenginleştirmelerinin adı olan Nevruz, yüzyıllardır devam eden kadim bir gelenektir.

3 bin yıllık gelenek ile kutlanan ve “Yeni Gün” anlamına gelen Nevruz, Türk toplumu için ayrı bir önem arz etmektedir. Göktürklerin demirden dağı eritip Ergenekon’dan çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını muştulayan Nevruz, geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, sevgi ve hoşgörü ortamında bizleri birbirimize kenetleyen, birliğimizi güçlendiren ortak kültür değerlerimizdendir.

Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği bu güzel vatan topraklarında insanlar ortak tarih ve kültür anlayışıyla yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşamışlardır.

Aynı gök kubbenin altında hiçbir ayrım gözetmeksizin yüzyıllardır birlikte yaşayan aziz bir milletin evlatları olan bizler de bir arada, huzur içerisinde yaşama arzusunu kuvvetlendiren bir medeniyet mirasımız olan Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalı, geçmişi birlikte oluşturduğumuz gibi geleceğimizin de hep birlikte inşa edilmesini sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; baharın, güzel günlerin müjdecisi kabul edilen Nevruzun milletçe el ele, gönül gönüle vererek kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olması temennisiyle tüm Kocaelili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Nevruz Bayramını kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi