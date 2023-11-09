Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Türk Milletinin bağrından çıkan, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milleti’nin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir.

Bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesini milletimizin azim ve fedakarlığıyla başarıya ulaştırarak Cumhuriyetle taçlandırmış, tüm mazlum milletlere de örnek olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, kahraman ecdadımızca büyük fedakarlıklar gösterilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milli iradeyi esas alan, demokratik ve insan haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke olarak emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

Kuruluşunun yüzüncü yılını şanına yakışır bir şekilde kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi ve ikinci yüzyılımız olan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla ve iftiharla kutlayıp, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz komutan, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.