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Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız.

Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

09 Ocak 2023 Pazartesi 13:16


Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler.


Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır.


İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar.


Bu vesileyle ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine, sorunların çözümüne, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutlar, ebediyete irtihal eden basın çalışanlarına Allah’tan rahmet diler, görevi başında bulunan tüm basın çalışanlarına da sevgi ve saygılarımı sunarım.


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