Valimiz Sayın Seddar Yavuz`un 16 Ocak Basın Onur Günü Mesajı





Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi toplantıya katılan; Dr. Adnan Adıvar’ı, Velit Ebuzziya’yı, Ahmet Emin Yalman’ı, Falih Rıfkı Atay’ı, Suphi Nuri İleri’yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu, İsmail Müştak Mayakom’u, Halide Edip Adıvar’ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri Gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu’nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda birçok mücadele verilmiştir. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a çıkışıyla başlayan mücadele, Amasya Genelgesiyle, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla süreç ilerlemiş ve Anadolu’nun her bölgesinde kurtuluş mücadelesi Aziz milletimizle birlikte verilerek, Cumhuriyetin kuruluşuna gidilen noktalar adım adım mesafe alınarak sürdürülmüştür. Kocaeli’ deki basın toplantısı da bu amaçla oldukça önemli bir toplantı olarak tarihteki yerini almıştır.

Cumhuriyetin kurulma fikrini basınla paylaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan hareketle, Cumhuriyetin kurulacağını topluma farklı şekillerde anlatma ihtiyacı duymuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda İzmit önemli bir yer oluşturmuştur. Bu yönüyle Kocaeli basını da bunu bir onur günü kabul etmiş ve 16 Ocak tarihini 1986 yılından beri “Basın onur günü” olarak kutlamaya başlamıştır.

Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bu günde demokrasi ve Cumhuriyet’in korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk Basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir. Bu vesileyle, İlimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, basın camiasının Basın Onur Günü’nü kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.

Seddar YAVUZ