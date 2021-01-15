banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Valimiz Sayın Seddar Yavuz`un 16 Ocak Basın Onur Günü Mesajı

Değerli Basın Mensupları; Türk Basın tarihinde yeri ve önemi tartışılamayan 16 Ocak Basın Onur Günü’nüzü kutluyor, hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Valimiz Sayın Seddar Yavuz`un 16 Ocak Basın Onur Günü Mesajı

15 Ocak 2021 Cuma 14:44
Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi toplantıya katılan; Dr. Adnan Adıvar’ı, Velit Ebuzziya’yı, Ahmet Emin Yalman’ı, Falih Rıfkı Atay’ı, Suphi Nuri İleri’yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu, İsmail Müştak Mayakom’u, Halide Edip Adıvar’ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri Gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu’nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda birçok mücadele verilmiştir. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a çıkışıyla başlayan mücadele, Amasya Genelgesiyle, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla süreç ilerlemiş ve Anadolu’nun her bölgesinde kurtuluş mücadelesi Aziz milletimizle birlikte verilerek, Cumhuriyetin kuruluşuna gidilen noktalar adım adım mesafe alınarak sürdürülmüştür. Kocaeli’ deki basın toplantısı da bu amaçla oldukça önemli bir toplantı olarak tarihteki yerini almıştır.
Cumhuriyetin kurulma fikrini basınla paylaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan hareketle, Cumhuriyetin kurulacağını topluma farklı şekillerde anlatma ihtiyacı duymuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda İzmit önemli bir yer oluşturmuştur. Bu yönüyle Kocaeli basını da bunu bir onur günü kabul etmiş ve 16 Ocak tarihini 1986 yılından beri “Basın onur günü” olarak kutlamaya başlamıştır.
Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bu günde demokrasi ve Cumhuriyet’in korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk Basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir. Bu vesileyle, İlimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, basın camiasının Basın Onur Günü’nü kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.
Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı
Berfin Avrupa Yolcusu Berfin Avrupa Yolcusu
Başkan Büyükgöz; “Kar yağışına hazırız” Başkan Büyükgöz; “Kar yağışına hazırız”
Bilgiye Ulaşmanın Eğlenceli Yolu Bilgievi’nden Geçiyor Bilgiye Ulaşmanın Eğlenceli Yolu Bilgievi’nden...
Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten kalan yegâne mirastır’’ Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten...
Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan Aldı Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Haberi Oku