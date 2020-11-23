Vatan, bayrak sevdalısı nesiller yetiştiren, Türkiye’yi yeni baştan küresel bir güç olarak ortaya çıkaracak olan ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” diyerek önemli görevler verdiği siz değerli öğretmenlerimize gönül kapımız daima açıktır. Ülke olarak geçtiğimiz bu pandemi sürecinde, eğitimin yanında salgınla mücadelede de ön saflarda yer alarak kendilerine verilen görevleri özveri ile yapan siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, emekliye ayrılan öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi, ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyor; davası Anadolu kadar yüce ve kutlu, al bayrağımıza sevdalı, yeryüzünün ve insanlığın imarının öncüsü, göz aydınlığımız evlatlarımızın sevgi membaı, istiklâl ve istikbalimizin teminatı, sevgi, merhamet ve fedakârlığın timsali öğretmenlerimizin 24
VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu, milli ve manevi değerlerimizi, iyi insan ve vatandaş olmayı öğreten, vatan ve millet sevgisini aşılayan, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Vatan, bayrak sevdalısı nesiller yetiştiren, Türkiye’yi yeni baştan küresel bir güç olarak ortaya çıkaracak olan ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” diyerek önemli görevler verdiği siz değerli öğretmenlerimize gönül kapımız daima açıktır. Ülke olarak geçtiğimiz bu pandemi sürecinde, eğitimin yanında salgınla mücadelede de ön saflarda yer alarak kendilerine verilen görevleri özveri ile yapan siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, emekliye ayrılan öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi, ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyor; davası Anadolu kadar yüce ve kutlu, al bayrağımıza sevdalı, yeryüzünün ve insanlığın imarının öncüsü, göz aydınlığımız evlatlarımızın sevgi membaı, istiklâl ve istikbalimizin teminatı, sevgi, merhamet ve fedakârlığın timsali öğretmenlerimizin 24