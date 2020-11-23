VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olmanın ötesinde bize yön veren, kişiliğimizi, kimliğimizi oluşturan ve şekil veren, bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi nerede olduğumuzu yarın nerede olacağımızı gösteren en önemli aktördür. Eğitim-öğretim, iki yüz yıldır kanla ve gözyaşıyla yoğrulan aziz milletimizin çıkış kapısıdır. Bugün, dünden daha bilgiliyiz, daha zenginiz. Bu çağda bilgiyi her yerden bulmamız mümkündür. Ama irfanı bulmamız, insanlığı bulmamız, vicdanlı olmamız başka bir şeydir. Medeniyetler insanlık ve vicdan üzerine inşa edilir. Pozitivizmin insanlığı ne hale getirdiğine hepimiz şahidiz. İşte biz o yüzden var olmalıyız. Bu topraklarda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Hoca Ahmet Yesevî’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın anlayışı hâkim olmalıdır. Yoksa bu topraklarda kuru bir bilginin, hamasetin ve sadece taraftarlığın ve holiganlığın hâkim olduğu bir Türkiye asla istemiyoruz. Biz, tam tersine insanlığın vicdanı olmak istiyoruz. İnsanlığın buhranına bir çözüm üretebilmek için bilgiye, bilime ve güce talibiz. Eğer biz yeniden dünyada küresel bir güç olacaksak, akan kanı durduracak ve gözyaşına çare olacaksak, dünyadaki bu sömürü düzenine başkaldıracak ve liderlik edeceksek, bu ancak ve ancak siz değerli öğretmenlerimizin

sayesinde olabilecektir.



Vatan, bayrak sevdalısı nesiller yetiştiren, Türkiye’yi yeni baştan küresel bir güç olarak ortaya çıkaracak olan ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” diyerek önemli görevler verdiği siz değerli öğretmenlerimize gönül kapımız daima açıktır. Ülke olarak geçtiğimiz bu pandemi sürecinde, eğitimin yanında salgınla mücadelede de ön saflarda yer alarak kendilerine verilen görevleri özveri ile yapan siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, emekliye ayrılan öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi, ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyor; davası Anadolu kadar yüce ve kutlu, al bayrağımıza sevdalı, yeryüzünün ve insanlığın imarının öncüsü, göz aydınlığımız evlatlarımızın sevgi membaı, istiklâl ve istikbalimizin teminatı, sevgi, merhamet ve fedakârlığın timsali öğretmenlerimizin 24

Kasım Öğretmenler Günü’ nü yürekten kutluyorum.

Seddar YAVUZ