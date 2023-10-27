Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz.

19 Mayıs 1919’da başlayan, büyük bir azim ve kararlılıkla süren Millî Mücadelemiz zaferle sonuçlanmış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde aziz milletimiz kenetlenmiş, cihat ruhu ve iman gücüyle vatanımız işgalden kurtarılarak Büyük Önder Atatürk’ün, “Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.” dediği yeni çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.

Aziz Türk Milletinin çatısı altında; ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimi, milletin kendi egemenliğini kullandığı Devlet yapısıdır.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünü yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.





Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyet; eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerini kapsamaktadır. Hak ve hürriyetlerinden mahrum ve yoksun bırakılmış toplumların, ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Tarih, hak ve hürriyetlerini kaybeden ve sonuçta yok olan toplumların örnekleriyle doludur.

Millet olarak; büyük fedakarlıklar sonucu kurulan ülkemizin küresel ölçekte bir güç haline gelen konumunu, Milletimizin sarsılmaz kardeşliğini, bugün de yarın da aynı kararlılıkla koruyacak ve geliştireceğiz. Buna mani olmak isteyen hainlere ise asla fırsat vermeyeceğiz.





Bundan 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in belirlediği esaslar ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak, Türkiye’yi demokrasisi örnek alınan bir ülke konumuna getirmek ve Ülkemize kazandırılan eser ve hizmet altyapısı üzerinde ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için kesintisiz bir mücadele içindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.



