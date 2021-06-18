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VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN BABALAR GÜNÜ MESAJ

Dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş, hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, fedakârlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın ‘Babalar Günü’nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN BABALAR GÜNÜ MESAJ

18 Haziran 2021 Cuma 12:48

 

Babalık, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin, fedakârlığın en güzel örneklerini veren babalarımız, sonsuz bir sevgi ve gayretle bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir.

Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz ve hayat zenginliğimizdir.

Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır.

Bu anlamlı günde, evlat acısıyla yürekleri dağlanmış şehit babalarımızın acılarını paylaşıyor, Allah’tan sabır diliyor, şehitlerimizden bizlere emanet kalan ve bugünü buruk karşılayan yavrularımızı da sevgi, şefkat ve muhabbetle kucaklıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; fedakarlığın ve merhametin simgesi, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyor, ebediyete irtihal etmiş babalarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.

 

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi

 

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