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Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Muhtarlar Günü Mesajı

Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak; muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir.

Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Muhtarlar Günü Mesajı

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:22

  Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşı olan, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden Muhtarlarımız; devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç
duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve Hükümetimizce özlük ve sosyal hakları iyileştirilerek kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık müessesesi ile muhtarlarımız, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte ve hüzünde, halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmuşlardır. Muhtarlarımız; bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil edip, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmakla birlikte demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturarak, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlarımıza yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizde görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş olan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, geçmişte devletimize muhtar olarak hizmet etmiş olanlara ve şu anda aktif görevde bulunan bütün muhtarlarımıza sağlık ve selamet diliyor, ′Muhtarlar Günü′nü en kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Seddar Yavuz
Kocaeli Valisi
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