Valimiz Sayın Seddar YAVUZ’un Yeni Yıl Kutlama Mesajı



Geride bıraktığımız 2020 yılında yaşanılan Pandemi sürecine rağmen ilimizi daha iyi noktalara taşıyacak birçok alanda güzel hizmetler ve çalışmalar yapıldı. Devletimizin şefkatli elini, imkânlarını Kocaeli’nin tüm sathına ulaştırma yönünde yoğun mesai harcandı. Başta sanayi ve üretim olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, sosyal hizmetler gibi daha birçok alanda önemli mesafeler kat edildi. İnanıyorum ki, bu yeni yılda da, var gücümüzle çalışıp, “Büyük Türkiye” hedefimize emin adımlarla ilerleyecek, ilimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız.

Türkiye’miz son on sekiz yılda başlattığı kalkınma hamleleri sonucu 2020 yılında da bölgesinde bir istikrar abidesi olmuş; gerçekleştirdiği büyük projeler, yatırımlar ve büyüme hızı ile tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi; ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağı olmuştur. Devamının da geleceğine inandığımız bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Ülkemizde yaşanan bu değişim ve dönüşüme rağmen, gönül coğrafyamızda ve yakın çevremizde yaşanan istikrarsızlık, iç savaşlar ve yaratılan krizler, tüm toplumumuzu derinden etkilemiştir. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Irak ve Suriye’de terörle mücadelede etkin rol alarak bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen terör örgütlerinin kökünü kurutana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası alanda 'iki devlet tek millet' olarak hareket ettiğimiz Azerbaycan ile iki kardeş ülke olarak attığımız adımlarla siyasetten diplomasiye, enerjiden savunmaya kadar her alanda özde kardeş olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Azerbaycan'ın, yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki topraklarını özgürleştirme mücadelesini tüm kalbimiz ve imkânlarımızla destekledik. Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir.



Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan sıkıntılar, güçlü bir Türkiye'ye olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu göstermiştir. Bu itibarla bir olmak, diri olmak hep birlikte güçlü bir Türkiye olmak, tarihin ve gönül coğrafyamızın bize yüklediği kutlu bir misyondur.



Değerli Hemşehrilerim;

Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat veriyor.