Valimiz Seddar Yavuz, Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor

Valimiz Seddar Yavuz, gün boyu gerçekleştirdiği yoğun mesaisine rağmen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı kesimine yönelik yapmış olduğu hane ziyaretlerini de ihmal etmeyerek, toplumun dezavantajlı kesimine Devletin şefkat elini hissettirmeye devam ediyor.

İlk ziyaretini Tekirdağ’ın Kumlu mevkiinde asayiş görevi esnasında bıçaklanarak şehit olan Şehidimiz Jandarma Bşçvş. İhsan Uğur’un ailesine ziyarette bulunan Valimiz Seddar Yavuz, Şehidimizin ailesinin acılarını paylaşıp, hal ve hatırlarını sordu. Devletin her daim şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Vali Yavuz, şehidimizin çocukları ile yakından ilgilenerek, bir talepleri olup olmadığını sordu.

Mardin’de askerlik görevini ifa ettiği sırada mayına basması sonucu Gazi olan Gazimiz Mesut Balgı ve ailesini de ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, Gaziliğin onur ve şerefini yaşayan gazilere her zaman borçlu olduklarını belirterek, gazilerimize ve ailelerine, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirten şehit ailesi, gazi ve gazi yakınları “Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde duygularını dile getirdiler.























