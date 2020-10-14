banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Valimiz Seddar Yavuz, Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor

Valimiz Seddar Yavuz, gün boyu gerçekleştirdiği yoğun mesaisine rağmen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı kesimine yönelik yapmış olduğu hane ziyaretlerini de ihmal etmeyerek, toplumun dezavantajlı kesimine Devletin şefkat elini hissettirmeye devam ediyor.

Valimiz Seddar Yavuz, Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:41

İlk ziyaretini Tekirdağ’ın Kumlu mevkiinde asayiş görevi esnasında bıçaklanarak şehit olan Şehidimiz Jandarma Bşçvş. İhsan Uğur’un ailesine ziyarette bulunan Valimiz Seddar Yavuz,  Şehidimizin ailesinin acılarını paylaşıp, hal ve hatırlarını sordu.  Devletin her daim şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Vali Yavuz, şehidimizin çocukları ile yakından ilgilenerek, bir talepleri olup olmadığını sordu.

Mardin’de askerlik görevini ifa ettiği sırada mayına basması sonucu Gazi olan Gazimiz Mesut Balgı ve ailesini de ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, Gaziliğin onur ve şerefini yaşayan gazilere her zaman borçlu olduklarını belirterek,  gazilerimize ve ailelerine, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. 

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirten şehit ailesi, gazi ve gazi yakınları “Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk.  Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde duygularını dile getirdiler.











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Selda Yavuz, Ziyaretlerine Çayırova İlçemizde Devam Etti Selda Yavuz, Ziyaretlerine Çayırova İlçemizde...
Büyükgöz M. Sinan Sakinlerini Dinledi Büyükgöz M. Sinan Sakinlerini Dinledi
Özel Halk Midibüsü İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı Özel Halk Midibüsü İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Azerbaycan Ziyaretim Azerbaycan Ziyaretim
Gebze Göçmen Sağlığı Merkezi Kovid-19 Bilgilendirmelerini Sürdürüyor Gebze Göçmen Sağlığı Merkezi Kovid-19 Bilgilendirmelerini...
Ayağı Yaralanan Genci Zabıta Hastaneye Yetiştirdi Ayağı Yaralanan Genci Zabıta Hastaneye Yetiştirdi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Selda Yavuz, Ziyaretlerine Çayırova İlçemizde...
Vali Seddar Yavuz’un Eşi Selda Yavuz "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını...

Haberi Oku