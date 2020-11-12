Vali’miz Seddar Yavuz’a Çevre Teşekkürü

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Valilik’ten Gazetemize "Çevre Kirliliği" Açıklaması!

Gazetemiz Kurucusu ve Devr-i Alem Programı yapımcısı İsmail Kahraman’ın, 16 Ekim 2020 tarihinde “Bakanlık, Hava ve Çevre Kirliliğini Önlemeli” başlıklı yazısına Kocaeli Valiliği’nden açıklama geldi.

Kocaeli, Dilovası ve Gebze bölgesinde hava kirliliğinin sürekli artığının yer aldığı yazıda İsmail Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın`ı çevre ve hava kirliliğine karşı göreve davet etmişti.Konu ile ilgili olarak, Kocaeli Valiliği yetkilileri Bakanlıkla gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra gazetemize telefon yoluyla açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada; Çevre Bakanlığı tarafından Kocaeli’ne, hava kirliliğini takip etmek için hava izleme istasyonu kuruldu. Bunların 4 tanesi Dilovası, 2 tanesi Gebze, 3 tanesi İzmit olmak üzere,toplam 13 tane istasyon bulunuyor. Bu İstasyonların kontrolü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 saat süreyle yapılıyor. Bakanlık, istasyonlardan gelen sinyal doğrultusunda gerekli müdahaleleri yapıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından 37 tane tesisin farklı alanlarında bulunduracak şekilde 110 baca 24 saat kesintisiz bir şekilde takip ediliyor. Bunların denetimleri direk bakanlık tarafından yapılıyor. Her hangi bir aksaklığın tespit edilmesi durumunda gereken cezai işlem uygulanıyor. Çevre konusuna valimiz Seddar Yavuz’da gereken önlemi alıyor.” İfadelerine yer verildi.

İSMAİL KAHRAMAN KÖŞESİNDE NE YAZMIŞTI?

Konu ile ilgili olarak İsmail Kahraman’ın gazetemizde yer alan köşesini https://www.gazetegebze.com.tr/bakanlik-hava-ve-cevre-kirliligini-onlemeli-makale,1484.html

linkinden okuyabilirsiniz.

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Valilik tarafından açıklama yapılan çevre kirliliği ile ilgili makalemin tümünü sizlerle paylaşıyorum:

Çevre Bakanı’na Kocaeli Çevre Mektubu

Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde hava ve çevre kirliliği sağlığımızı etkiliyor. Son günlerde şikayetlerin artması üzerine ulusal ve bölgesel basın, konuyu Türkiye gündemine taşıdı.

Kocaeli, hava kirliliğinden etkilenen illerin başında geliyor. Özellikle geceleri birçok sanayi kuruluşunun, baca gazlarını atmosfere bırakması yüzünden insanlar zehir soluyor.

Konuyu, Gebze Gazetesi olarak gündeme getirdik ve geniş bir haber hazırladık. Haberin linkini sizlerle paylaşıyor, haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un da dikkatine sunmak istiyoruz.

Kocaeli’deki Hava Kirliliği Öldürüyor

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=33815



Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a, Çevre ve Hava Kirliliği İle İlgili Açık Mektup

Acil önlem alınması gereken çevre ve hava kirliliği, ulusal medya gündeminde. Hava kirliliği ile ilgili ulusal televizyonlar haber yaparak, yetkilileri uyarıyor.Kocaeli, Dilovası ve Gebze bölgesinde hava kirliliği sürekli artıyor.Sabahları güneşin doğuşu ve akşamları batışında, hava kirliliği çok daha net görünüyor.Geceleri ve sabah saatlerindeki hava kirliliği, ağır metal ve kimya kokusundan vatandaşlar şikayetçi.Darıca, Tavşancıl ve Hereke halkı, Aslan Çimento ve Nuh Çimento’nun tozlarından şikâyet ediyorlar.Gebze ve Dilovası bölgesindeki demir döküm ve kimya fabrikalarının bacasından çıkan zehirli gazlar yüzünden, akciğer hastalıklarında artış var.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çevre ve hava kirliliğine karşı neden önlem almıyor?

Hava kirliliği ile ilgili çok önemli bir haber hazırlayıp yayınlayan CNN Türk TV’ye, Kocaeli halkı olarak teşekkür ediyor, söz konusu TV haberini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2755748211330312/?vh=e&extid=0&d=n

TGRT Haber TV’den önemli bir haber

TGRT ve İhlas Haber Ajansı, bölge ile ilgili çok önemli haberler yapıyor.

https://twitter.com/i/status/130660885614804992

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Çevre Bakanı’na Tarihi Görev

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’dan çevre ve hava kirliliğine karşı, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak acil önlem almalarını, çevre ve havayı kirleten fabrikalara karşı soruşturma yapmalarını istiyoruz.(Kaynak:Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com)

KOCAELİ'DE HAVA KİRLİLİĞİ

Sanayinin kalbi olan Kocaeli'de, hava kirliliği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Vatandaşlar özellikle Dilovası ve Gebze bölgesindeki hava kirliliğinin sürekli arttığını öne sürerken; Darıca, Tavşancıl ve Hereke halkı ise bazı fabrikaların tozlarından şikâyet ediyor. Sanayi tesislerinin yol açtığı hava kirliliği bölge halkını canından bezdirdi. Fabrikaların bacasından çıkan zehirli gazlar yüzünden orada yaşayan vatandaşlar, akciğer hastalıklarında artış gözüktüğünü iddia ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a çağrıda bulunan vatandaşlar, önlem alınmasını ve havayı kirleten fabrikalara karşı soruşturma yapılmasını talep ettiler. (Kaynak: Kocaeli Fikir Gazetesi)

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Bölgemizde, çevre ve hava kirliliği gerçekten sağlığımızı etkiliyor. Gece ve sabahları nefes almak imkânsız. Sabah güneş doğarken, kirlilik kendini gösteriyor. Kocaeli ve Gebze bölgesi üzerinde toz bulutu hâkim, vatandaşların şikayetini yetkililer duymalı ve bölgede çok ciddi denetim ve kontroller yapılmalıdır.Çevre ve hava kirliliğine karşı,devlet ve millet olarak seferberlik ilan edip, hep birlikte sağlıklı bir çevrede yaşamak için ortak mücadele etmeliyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un, vatandaşların şikayetini dikkate alacağına inanıyorum.(kaynak Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze)