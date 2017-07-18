Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise Samsun Eski İl Müftüsü Hayrettin Öztürk, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan, Akgün Seramik Sahibi Nuran Akgün Bilir ile Koray Bilir, Ali Kahraman ve Süleyman Akgün’e, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.
Valimize Hayırlı Olsun Ziyareti
Samsun Eski İl Müftüsü Hayrettin Öztürk, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan, Akgün Seramik Sahibi Nuran Akgün Bilir ile Koray Bilir, Ali Kahraman ve Süleyman Akgün, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.