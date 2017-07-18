Valimize Hayırlı Olsun Ziyareti

Samsun Eski İl Müftüsü Hayrettin Öztürk, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan, Akgün Seramik Sahibi Nuran Akgün Bilir ile Koray Bilir, Ali Kahraman ve Süleyman Akgün, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sayın Valimizin Samsun’da olduğu gibi Kocaeli’de de başarılı hizmetlere imza atacağını belirten Samsun eski İl Müftüsü Hayrettin Öztürk, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti ve tablo takdiminde bulundu.