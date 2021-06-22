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Valimizin Covid-19 Salgını İle İlgili Basın Duyurusu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 14.06.2021 – 20.06.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

Valimizin Covid-19 Salgını İle İlgili Basın Duyurusu

22 Haziran 2021 Salı 15:54



 Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 6.617 kişinin talebi karşılanmış,
 Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 6 kişiye idari işlem yapılmış, yasağı ihlal eden 1 kişiye Adli işlem yapılmıştır.
 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9.945 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,
 COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17.012 iş yeri, 13.282 kez denetlenmiş, 396 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,
 Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 115.7 şahıs sorgulanmış, 369 aranan şahıs yakalanmış, 11.791 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 22 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 548 kişiye idari işlem yapılmış,
 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 67 talep yerine getirilmiş,
 Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 32.165 araç kontrol edilirken, 51.598 şahıs sorgulanmıştır.
 İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 25 kişi diğer (geçici ikamet vb.)  nedenlerden dolayı yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.   
 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 13 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır.
 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 402 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.
Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ
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