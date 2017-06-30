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Vali'ye Ziyaret

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Vali'ye Ziyaret

30 Haziran 2017 Cuma 18:00

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak ile birlikte Valilik makamına geçen Donanma Komutanımız ve Garnizon Komutanımız Sayın Valimize yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.


Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak’a nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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