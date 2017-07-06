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Valiye Ziyaret

Bizim Yaka Gazetesi Köşe Yazarı Galip Ataman, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Valiye Ziyaret

06 Temmuz 2017 Perşembe 16:38

Bizim Yaka Gazetesi Köşe Yazarı Galip Ataman, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun dileklerini ileterek,kabullerinden dolayı teşekkür etti.
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Bizim Yaka Gazetesi Köşe Yazarı Galip Ataman’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.
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