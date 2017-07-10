Valiye Ziyaret

Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. il başkanları toplantısının ardından, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül toplantıda görüşülen konuları sunmak ve yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunmak üzere Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundular.



İlimizdeki siyasi partilerin il başkanları toplantıda görüşülen konuları ve alınan kararları Sayın Valimize sunarak, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular ve kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.