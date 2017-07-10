banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Valiye Ziyaret

SİYASİ PARTİ İL BAŞKANLARINDAN SAYIN VALİMİZE ZİYARET

Valiye Ziyaret

10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:48

Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. il başkanları toplantısının ardından, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül toplantıda görüşülen konuları sunmak ve yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunmak üzere  Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundular.

İlimizdeki siyasi partilerin il başkanları toplantıda görüşülen konuları ve alınan kararları Sayın Valimize  sunarak, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular ve  kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.       

Sayın Valimiz ise siyasi parti il başkanımız tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen  toplantılardan ve dayanışmalarından dolayı il başkanlarına  teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zeytinoğlu Sanayi Üretim Verilerini Değerlendirdi Zeytinoğlu Sanayi Üretim Verilerini Değerlendirdi
Saadet Kocaeli’ye Çifte Ziyaret Saadet Kocaeli’ye Çifte Ziyaret
Darıca Madalyalara Ambargo Koydu Darıca Madalyalara Ambargo Koydu
‘’Bu sene elli bin anneye ulaşacağız’’ ‘’Bu sene elli bin anneye ulaşacağız’’
Ordu'lulardan Türkü Şöleni Ordu'lulardan Türkü Şöleni
Gebze’de spora saha desteği Gebze’de spora saha desteği
Yukarı Çık

banner149

Zeytinoğlu Sanayi Üretim Verilerini Değerlendirdi
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı sanayi üretimini,...

Haberi Oku