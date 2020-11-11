Vatan Yahut Fındık Belgeselimizin Gala Gösterimine Binlerce Kişi Katıldı

İstanbul yenikapı da düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü Vatan yahut Fındık belgeselimizin de gala gösterimi yapıldığı 13. Giresun Tanıtım Günleri ile ilgili Giresun Medya Platformu tarafından yapılan yazılı basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum

GİRESUN GÜNLERİ 13 YILIN HEM ZİYARETÇİ, HEMDE PROTOKOL REKORUNU KIRMIŞ OLDU

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen 13. Giresun günleri ile ilgili analiz ve değerlendirme yapan Giresun Medya Platformu Başkanı Sadi Toygar; “Giresun Karadeniz'de her alanda öne çıkmaya çalışan bir şehir olarak ve toplumsal dayanışma ruhunu amaç edinen ‘’Giresun kalite Tanıtım Günleri ’’ sloganı ile geleneksel ‘’Giresun günleri’’ ile gelen bu tür tanıtım organizasyonları bir fırsat sayıyoruz ve değerlendirmeye çalışıyoruz.

Giresun Federasyonu organizasyonu ile yapılan 13. Giresun günleri etkinliği Yenikapı etkinlik alanına son iki günde gelen ziyaretçiler ile beraber toplamda bir milyon beşyüz bin (1.500.000) civarında bir kitleye ev sahipliği yaptı.

Bu ziyaretçi katılımı ile protokol katılımını bu etkinliği 13 yıldır izleyen biri olarak rekor bir oran diyebiliriz.

Bizler Giresun Medya platformu ve yerel basın olarak Giresun Günleri etkinliği ile kültürel etkinliklere çok önem veriyoruz. Bizler binlere, yüzbinlere, milyonlara haber ulaştıran bir iletişim ağıyız . Bunun farkına varılması için Giresun günleri gibi etkinliklerde fark edilebileceğini ve önemsendiğimizi çok iyi biliyoruz..

Bu tanıtım günlerinin ve diğer haberlerin ulaşacağı milyonlara da basın aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Giresun Medya Platformu gönüllü emekçileri olarak üzerimize düşen görevin yapıldığını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla birlik olarak, paylaşımcı olarak Yenikapı Giresun Günlerini üyemiz olan yerel televizyonlar, internet gazeteleri ile sosyal medya ve gazetelerimizle gelenlere ve gelemeyenlere ulaştırdık.

PROTOKOL KOROSU SES GETİRDİ

Resmî açılış töreni sonrası yapılan toplu fotoğraf çekimin de Fındık kıran Protokol Mustafa Küçük'ün söylediği Giresun içinde iki sokak arası türküsü ile gönüllere hitap ettiler.

Protokol korosunun fikir sahibi Bayrampaşa Giresunlular Derneği Başkanı Tülay Tahmaz, Federasyon Başkanı Muhterem Memiş 'e önerdiğini ve uyguladığını belirtti

MEMLEKET RUHU HİSSEDİLDİ

Bu etkinlikte herkes, her kurum ve kuruluş şehir için, şehrin tanıtımı, kalkınması ve daha da büyümesi için çalıştı. Dört gün boyunca tüm yürekler Giresun için attı. Bunun olumlu yansımalarını etkinlik sonrası ulusal basın, sosyal medya ve yerel basında çıkan olumlu haberler ile kendini gösterdi

Memleket hasreti duyan insanların Giresun ve ilçelerinin kokusunu hissettiği, Giresun’un havasını soluduğu Tanıtım Günleri'nin tamamladıklarını belirten Giresun Federasyon Başkanı Muhterem Memiş "Bu etkinlik kapsamında Giresun’umuzu İstanbul'da kültürüyle, sanatıyla, STK’lar ile türküleriyle, yöresel yemekleriyle en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık, bu doğrultuda hemşerilerimize ‘’komşunu da al gel ‘’diyerek Yenikapı etkinlik alanını doldurmalarını sağladık’’,dedi

Giresun Medya platformu olarak Tanıtım Günleri’nin eksikliklerinin, noksanlıklarının tespit edilerek giderilmesi ve bu hususlarda yeni önerilerin yapılmasına imkân sağlayacak amacıyla dört gün boyunca Yenikapı Giresun günlerine gelen ziyaretçiler ile ilgili çalışmamız oldu. Bu değerlendirmeler ve sonuçlar hem bizler için hem Federasyon, hem Sivil toplum kuruluşları, hem de diğer resmi ve özel kurumlar için gelecekte yapılacak tanıtım günlerine daha net ışık tutacak, rehberlik edecektir.

Yenikapı tanıtım alanı yerleşik düzen ve tasarım anlamında takdir topladı. Ticari stantların azlığı gezi alanlarının genişliği ziyaretçilerin dolaşmasına rahat imkan verdi.

Giresun Günlerine gelen ziyaretçiler huzur ve güven içinde etkinlik alanında dolaştılar.

Giresun Medya platformu olarak biz Feshane'de 9 yıldır yapılan Giresun Günlerini takip ettik, binlerce haber yaptık ve hiçbir maddi menfaat karşılığı yapmadık, Yenikapı' da 10.-11. - 12. ve 13. Giresun Günlerinde de yapmadık.13 Yıldır bu organizasyonu takip ediyoruz.

Bizler gönüllü olarak yerel basın hizmetimizi elimizden geldiği kadar ifa ettik, binlerce fotoğraf ve yüzlerce haber yaparak okuyucularımıza ulaştırdık. 13. Giresun günleri Yenikapı’da yapıldı ve diğer illerin yaptığı organizasyonları izledik ve şuan görüyoruz ki Giresun'a büyük bir ilgi var. İstanbul’da ilk defa tanıtım günlerini başlatan Giresun sivil toplum kuruluşları birlik ve dayanışma içinde bu büyük organizasyonu gerçekleştirdi.

Yenikapı Giresun Günleri Giresun'un turizm ve ekonomik gelişmesi açısından bu tanıtım büyük kazanç. Bunun ötesinde sosyal dayanışma ve kaynaşma açısında çok büyük fayda sağlayan dayanışma ağını iyice güçlendirdi.

Yenikapı Giresun Günleri tanıtım Etkinliği, Giresunlu hemşerilerimizin dışında yüz binlerin buluştuğu ve ilçe tanıtım stantlarında doğal güzellikler, tarihi kültürel eserlerin tanıtımı, yöresel ürünler, tarımsal ürünler, özgün üretim ve bizi yansıtan sosyal, kültürel ve sanatsal ürünlerin görücüye çıktığı ve tanıtım anlamında ciddi adımlar atıldığı bir zemin oldu.

Giresun Tanıtım Günleri’ne katılan firmalar ve üreticiler sadece oraya götürdükleri ürünleri tanıtmak ve satmakla yetinmedi. Stantlarına gelen her insana, sonrasında da kendilerine ulaşabilecekleri broşür, katalog ya da hiç olmazsa kartvizitlerini sunarak hedeflerine ulaştılar.

İLÇE STANTLARI BU SENE GÜZEL HAZIRLANDILAR

Etkinlik alanında bulunan protokol çadırında Giresun ilçeleri açtıkları stantlar ile ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, Giresun Belediyesi ilk defa açtığı stant ile ilgi odağı olurken, Belediye Halk oyunları ekibi etkinliğine kültürel renk kattı. Giresunspor bu sene stant açarak forma satışı yaptı. İlçeler arasında Bulancak, Keşap, Şebinkarahisar, Eynesil, Espiye stantları özenle hazırlanmış olup, Şebinkarahisar standı otantik tasarım izleri taşıyordu. Çamoluk standı bilimsel ve yöresel anlamda güzel bir hazırlık yapmış olup Alucra stand olarak Osmanlı ve Selçuklu mimari ev tasarımı ile dikkat çekti , Doğankent (Harşit) standı ekip olarak iyi bir hazırlık yapmış olup Harşit geçilmez sloganı ve folkloru ile ses getiren ilçe oldu.

Tirebolu standı kaymakamlık düzeyinde , Görele, Çanakçı Güce, Piraziz ve Yağlıdere ilçeleri de performans olarak misafirlerini güzel ağırladılar . Mavi Göl ve Kuzalan şelalesi ile Karadeniz bölgesinin yıldızı olan Dereli’den çok iyi performans bekleniyordu ve Mavi göl görsellerini hiç farkedemedik

Merkez ilçeyi temsilen Batlama Derneği bir stant açarak katılım sağladı ve çok güzel bir hazırlık yapmışlar .Doğa Koruma Milli Parklar müdürlüğünü temsil edilen DKMP tahnit sergi açtı. Giresun Federasyonu standı protokol ve konukları ikramları ile ağırladı. Başarılı ve modern çizgiler hazırlanan Giresun Federasyonu standı, en geniş ve ikramı bol olan stant olarak etkinliğin yükünü çekti sayılır. Mavi karadeniz televizyonu standı ile yan yana komşu olan Giresun Medya Platformu standı yine hiç boş durmadı 10 kişilik medya ekibimiz haber ve fotoğrafları anında okuyucu ve takipçilerine duyurdu

GÜVENLİĞE TAKDİR

Etkinliğin güvenliğini sağlayan İBB özel güvenlik kadrosu tam puan aldılar, takdiri hak ettiler

İBB Danışma standı ile güzel hizmet verdi.

Ayrıca saha ve çadırların temizliği anında giderildi ve görevliler görevini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

YÖRESEL ÜRÜNLER TALEP GÖRDÜ

Ceviz, pestil köme ürünlerini satan Şebinkarahisar Saraçoğlu firması, Erol Turan ile Turan Fındık Ünlü pideci İbrahim usta ile meşhur Görele dondurması ticari olarak Giresun günlerinin marka isimleri oldular

Şebinkarahisar Alucra ve Çamoluk ortaklaşa lezzet çadırı açarak ikramlarda bulundular ve ziyaretçilerin ilacı oldular

Ayrıca ilçe standlarında yöresel ürünler ücretsiz dağıtılarak mutfak kültürü tanıtımınada katkı sağlamış oldular

Fındık hiç bir zaman Giresun gündeminden düşmemiştir hem Giresun günleri afişlerinde hemde açılan Fındık belgeseli kitaplar ziyaretçilere sunuldu

SANATÇILAR İLGİ ODAĞI OLDU

Yöresel sanatçılar kendilerini göstermek ve tanıtmak maksadı ile program yaparken ziyaretçilere de keyifli anlar yaşattılar.

Sunucular görevini başarılı bir şekilde yaparken Musa Ada her zaman olduğu gibi tecrübesi ile resmî açılış programını sundu. Hacı Mehmet Uğur Bilgi, Engin Alış ve Erdal Avcı sunumları ile dikkat çekerken yöresel sanatçılar ile'de uyum içinde çalıştılar

ATATÜRK UNUTULMADI

10 Kasım tarihinde saat 9.05'de etkinlik alanında anma töreni düzenleyen Giresun Federasyonu yönetim kurulu rahmet,minnet ve saygı ile Ata'mızı hep birlikte andılar .

ORGANİZASYON TAKDİR TOPLADI

Ajanssis firması sahibi Zafer Tahmaz ve ekibinin organizasyonu ile yapılan 13.Giresun günleri takdir toplayarak başarılı bir şekilde bitti.

14.GİRESUN GÜNLERİ DAHA FARKLI OLACAK

Böyle büyük bir organizasyonda en ufak bir olayın bile çıkmaması ve ziyaretçilerin huzur içinde dolaşması büyük bir kazanç, çok önemli bir hadisedir. Giresun insanının devletine, milletine, vatanına ve bayrağına bağlı olması dillere destandır ve ilelebet öyle olmaya devam edecektir.