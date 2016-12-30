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Vatandaş İsyan Etti!

Bölgemizde sık sık kesilen elektrik nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

Vatandaş İsyan Etti!

30 Aralık 2016 Cuma 17:41


 Kesilen elektrik evlerde ve iş yerlerindeki elektronik cihazlara zarar verirken aynı zamanda  esnafı da mağdur etti.  Birçok esnaf iş yapamaz hale geldiğini dile getirdi.

Bunun yanı sıra soğuk havalarda elektrik  kesintisinden dolayı kombilerin  kullanılamaması sebebiyle vatandaş evini ısıtmakta güçlük çekmekte. Bu durum çocuklar başta olmak üzere yetişkinlerin de hasta olmasına neden oldu. vatandaşlar sık sık kesilen elektrikten şikayet ederken sosyal medyadan ateş püskürdü.




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ElektrikKesintiGebzeçayırova
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