Vatandaş Kömürcüler’i istemiyor!

Dilovası’nda bulunan ve vatandaşların kuruluşundan beri tepki gösterdiği Kömürcüler OSB sorunu bitmiyor. Son olarak İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, “Takipçisi olacağım” dediği sorun hakkında vatandaşlar gazetemize açıklamalarda bulunarak bölgede yaşanan sorunları anlattı. Konuyla ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya atan vatandaşlar yetkililere seslenerek sorunun giderilmesini bir kez daha istedi.



“KİM ÇÖZERSE HALKIN DUASI ONUNDUR”

Dilovası Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Mehmet Barış gazetemize yaptığı açıklamada, “Kömürcüler OSB’nin Dilovası’na saçtığı kömür tozu nedeniyle halkımız hasta oldu. En son İstanbul’da hastane ziyareti yapan İstanbul Milletvekili Metin Külünk, mahallemizde yaşayan bir hasta ile karşılaştı ve olaya şahit oldu. Bu sorun yıllardan beri bölgemizde devam etmektedir. Ben mahalle muhtarı olarak bu konuyu siyasilerimize, yetkililerimize defalarca kez ilettim. İstanbul Milletvekili Metin Külünk bu konuyu gündeme taşımış ve takip edeceğini söylemiştir. Biz mahalle halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Bu sorunu kim çözerse Dilovası halkı onun duacısıdır” dedi.



“ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ”

“Özellikle rüzgârlı havalarda camlarımızı açamıyoruz. Her taraf kömür tozu oluyor. Bir yılda defalarca kez halılarımızı yıkıyoruz. Eşlerimiz sürekli temizlik yapıyor. Kömürcüler OSB ile ilgili yetkililerimizin konuya el atmasını istiyoruz” derken, Turgut Özal Mahallesi’nde yaşayan Esra Yalçın isimli vatandaş, “Çoluk çocuğumu şahsen dışarıya bile çıkartamıyorum. Akşama kadar su harcıyorum. Kömürü temizlemekten kendime, çocuklarıma zaman ayıramıyorum. Artık bıkmış durumdayız. Yetkili yerlerin bizi duymasını istiyorum. Bize yardımcı olsunlar. Çaresiz bir şekilde bekliyoruz, çırpınıyoruz” ifadelerini kullandı.