Vatandaş kültür olanaklarından yararlanmalı

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Cumhuriyet Mahallesinde Canlar Kıraathanesine konuk oldu. Başkan Adayı Dursun, burada vatandaşlarla bir araya gelip, “Gebze’de dert çok, hizmet yok. Gebze’nin güzellikleri yaşıyor olması lazım” dedi.

KÜLTÜREL SIKINTI FAZLA

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, , Cumhuriyet Mahallesinde Canlar Kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. “Vatandaşın yok sayıldığı bir anlayış olmaz, bu anlayışın değişmesi lazım” diyen Başkan Adayı Recep Dursun, “Gebze’de sorunlar saymakla bitmiyor. Hizmetler için ise aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Dört kişilik bir ailenin sinemaya gitme şansı yok. Giderse ciddi paralar harcamalı” dedi.

SİNEMA BİLETLERİ PAHALI

“Mahalle meclisinin istemesi durumunda mahallelere sinema hizmeti vereceklerini söyleyen Recep Dursun, “Dört kişilik bir ailenin ulaşımı, sinema bileti, yemesi içmesi ciddi bir ekonomik yük. Biz vatandaşımızın kültür ve sanat olanaklarına uygun şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ulaşım ücretlerinde rekor kırıyoruz. Kütüphanemiz apartman katı altında. Cumhuriyet Mahallesinde kültürel hizmet yok. Vatandaşın kültür imkânlarıyla buluşması gerek” şeklinde konuştu.