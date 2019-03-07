banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vatandaş kültür olanaklarından yararlanmalı

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Cumhuriyet Mahallesinde Canlar Kıraathanesine konuk oldu. Başkan Adayı Dursun, burada vatandaşlarla bir araya gelip, “Gebze’de dert çok, hizmet yok. Gebze’nin güzellikleri yaşıyor olması lazım” dedi.

Vatandaş kültür olanaklarından yararlanmalı

07 Mart 2019 Perşembe 10:46

KÜLTÜREL SIKINTI FAZLA

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, , Cumhuriyet Mahallesinde Canlar Kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. “Vatandaşın yok sayıldığı bir anlayış olmaz, bu anlayışın değişmesi lazım” diyen Başkan Adayı Recep Dursun, “Gebze’de sorunlar saymakla bitmiyor. Hizmetler için ise aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Dört kişilik bir ailenin sinemaya gitme şansı yok. Giderse ciddi paralar harcamalı” dedi.

SİNEMA BİLETLERİ PAHALI

“Mahalle meclisinin istemesi durumunda mahallelere sinema hizmeti vereceklerini söyleyen Recep Dursun, “Dört kişilik bir ailenin ulaşımı, sinema bileti, yemesi içmesi ciddi bir ekonomik yük. Biz vatandaşımızın kültür ve sanat olanaklarına uygun şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ulaşım ücretlerinde rekor kırıyoruz. Kütüphanemiz apartman katı altında. Cumhuriyet Mahallesinde kültürel hizmet yok. Vatandaşın kültür imkânlarıyla buluşması gerek” şeklinde konuştu. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’ ‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Millet İttifakından Esnaf Turu Millet İttifakından Esnaf Turu
Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri
Perşembe günü verilmeye başlanacak! Perşembe günü verilmeye başlanacak!
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı! Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!
Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Tatlıkuyu Mahallesi Muhtar Adayı Hacı Yıldırım adaylık sürecini ve mahallesinin sorunlarını anlattı....

Haberi Oku