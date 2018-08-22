Vatandaş tatilde onlar görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, Kurban Bayramı’nda Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliği için görevde olacaklar. Bayram tatili nedeniyle yoğun olacak sahil bölgelerinde Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), yoğun mesai yapacak. Vatandaşların bayramı üzüntüye dönüşmesin diye cankurtaranlar dört gözle vatandaşları kollayacaklar.

10 GÖREV BÖLGESİ

Bayram tatili boyunca KOSKEM, Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtaracak. Cankurtaranlar Karamürsel Altın Kemer plajı, Ereğli plajı, Darıca Bayramoğlu Halk plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı) ve Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk plajı, Kerpe Halk plajı, Kumcağız Halk plajı, Sarısu Halk plajı, Seyrek Halk plajı, Bağırganlı Halk plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışmalarını sürdürecek.

CANKURTARAN ORDUSU

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Sahillerde Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Klübü’den toplam 200 cankurtaran görev alıyor.