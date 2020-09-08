Vatandaş, yetkililerden açıklama bekliyor

Körfez yolu üzerindeki Nuh Çimento fabrikası büyümeye giderek yeni bir fabrika açmayı planlıyor. Bölge halkı, mevcut fabrikanın zararlarından şikâyet ederken, yeni bir fabrika daha açılmasına karşı çıkıyor.

Tavşancıl Halkı Nuh Çimento’dan Şikayetçi

Vali ve Belediye Başkanı, Tavşancıl halkının Nuh Çimento ile ilgili şikâyetini dinleyip bölgede inceleme yapmalı.

Kireç ve çimento, sağlıklı yaşamı ve doğal meyve sebze üreticiliğini olumsuz etkiliyor. Nuh Çimento’nun yeni bir fabrika açacağının duyulması, bölge halkını ve özellikle Tavşancıl sakinlerini harekete geçirdi. Çeşitli meyve üretiminin durduğunu söyleyen vatandaş buna kireç ve çimento tozunun sebep olduğunu dile getiriyor. Tavşancıllılar imza kampanyası hazırlıkları yaparak yaşamsal faaliyetlerine olumsuz etki eden yeni bir fabrikanın daha açılmasına itiraz ediyor. Bölge halkı, seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyuracaklarını söylerken inşa edilmesi planlanan fabrika hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.

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Nuh Çimento’nun yeni ocak açmasından şikâyetçi olan Tavşancıl halkı, imza toplayarak şikâyetlerini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a iletecekler. Nuh Çimento’nun bölgeye büyük zararı olacak. Nuh Çimento’nun yeni ocak açması ve büyümesinin durdurulmasını isteyen Tavşancıl halkı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan Tavşancıl ve Nuh Çimento’da inceleme yapılmasını istediler.

Nuh Çimento, Tavşancıl’ın üstlerinde yeni kireç fabrikası kurmak için son yıllarda arsa almışlardı. Aynı zamanda Hereke tarafından da arsa satın aldılar. Zaten limanı da bir şekilde Hereke’ye doğru büyütmüşlerdi.

Hereke ve Tavşancıl’ın meyveciliğinin bitmesine önemli sebeplerden biri de kireç ve çimento tozudur. Özellikle de çavuş, balbal üzümü ve kirazın bitmesinin sebebi…

Vali ve Belediye Başkanına çağrı yapan vatandaşlar, bölge ile ilgili olarak yardım istiyor ve şikâyetlerini Sn. Cumhurbaşkanı’na ileteceklerini belirtiyor. Hereke ve Tavşancıl yok olacak…

Nuh çimentoya dur denmeli!

Devlet, trilyonlarca lira para harcayıp Dilovası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’ni kaldırırken, Nuh Çimento Fabrikası’nın yeni fabrika kurmasına neden izin veriyor?

Milletvekilleri, Vali ve Belediye Başkanlarını tarihi göreve davet ediyoruz.

Nuh Çimento Fabrikası, yeni ocak açmak ve kapasite artırmak için Tavşancıl ve Dilovası bölgesini yok etmemeli. Tarih, kültür ve turizm merkezi olan Hereke ve Tavşancıl bölgelerinde Nuh Çimento’nun çevreyi kirletmesi yakışmıyor.

Kömürcüler OSB’nin kaldırılması için devlet ve hükümetimiz çaba sarf ederken Nuh Çimento’nun yeni fabrika kurması, ocak açması ve kapasite artırma kararı üzücü. Vali ve Belediye Başkanı’mız olaya el koymalı ve Nuh çimentoya dur demeli.

Tavşancıl Halkının Şikâyeti

Gazeteci ve belgeselci olarak bölgede araştırma ve belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Tavşancıl halkı olarak imza toplayacaklarını açıklayan vatandaşların şikâyetini sizlerle paylaşıyor, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Tavşancıl olarak etrafımız kuşatıldı

“Sol taraf Kömürcüler, üst taraf kireç fabrikası, sağ tarafında çimento fabrikası… Çimento ve kireç fabrikası, bölgeden yerleri alıp kendine maden sahası olarak kullanmak istiyor. Bu yerlerin içinde şahıs ya da hazine arazisi de vardır. Bu alan kaç metre karedir net bilinmiyor. En az 300 bin metre kare yer olduğunu tahmin ediyoruz.

“Yetkililerden bilgi istiyoruz”

Yetkililer bu olaylara sessiz, bilgi alamıyoruz. Halk olarak yetkililerin bilgi vermelerini istiyoruz. Geçmişte, üzüm bağ ve bahçelerimiz çimento tozları ile kurudu. Tavşancıl halkı olarak, Nuh Çimento hakkında geçmişte de dava açtık. Mahkeme bizleri haklı buldu, Nuh Çimento’nun çevreyi kirlettiğine ve bağlarımızı kurutup bizleri zarara uğrattığına karar verdi ve Nuh Çimento’yu tazminata mahkûm etti.





Nuh Çimento’dan şimdi de şikâyetçiyiz.

İmza kampanyası başlatacağız. Tavşancıl’ın üstlerinde yani kireç fabrikasının altlarında son yıllarda arsa almışlardı. Aynı zamanda Hereke tarafından da aldılar. Zaten limanı da bir şekilde Hereke’ye doğru büyütmüşlerdi.



“Çimento ve kireç meyveciliği bitirdi”

Hereke’nin ve Tavşancıl’ın meyveciliğinin bitmesine neden olan önemli sebeplerden biri de kireç ve çimento tozudur. Özellikle çavuş balbal üzümü ve kirazın bitmesinin sebebi bunlardır. Şikayetlerimizi Sn. Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.

“Kömürcüler kapanırken yeni

bir çimento fabrikası neden?”

Hereke ve Tavşancıl yok olacak, Nuh Çimento’ya dur denmeli. Dilovası’nı kirleten Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi kaldırılırken Nuh Çimento Fabrikası’nın yeni fabrika kurmasına neden izin veriyor?

Milletvekilleri, Vali ve Belediye Başkanlarını tarihi göreve davet ediyoruz. Nuh Çimento’ya dur denmeli.’’







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Nuh Çimento ile ilgili son olarak basında yer alan haberlerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

NUH ÇİMENTO KAPASİTE ARTIŞI YAPACAK

Kocaeli’de adı çevre tahribatıyla özdeşleşen Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin Dilovası Çerkeşli Köyü Tepedüzü mevkiinde ruhsatlı sahada kırma eleme ve yıkama tesisi kapasite artışı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Toplantısı gerçekleştirilecek.

NUH ÇİMENTO ÇED’İ 10 EYLÜL’DE

Nuh Çimento ÇED Toplantısı 10 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de Tavşancıl Sahil Restoran’da yapılacak. ÇED Raporunu hazırlayan kuruluşun ise TARGİM Tarım Gıda Çevre Müşavirlik Geri Dönüşüm olduğu bildirdi. (Kocaeli haber)





