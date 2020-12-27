Vatandaşın yardımına zabıta koştu

Sivas’tan Gebze’ye gelen Muzaffer Ç. İsimli vatandaşın yardımına Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu. 3 gün önce Sivas’tan Gebze’ye geldiğini ve 2 gündür dışarıda kaldığını beyan eden vatandaş, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi’nde kurulan barınma merkezine yerleştirildi. Yemek, temizlik ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılandığı barınma ve konaklama merkezine yerleştirilen Muzaffer Ç. İsimli vatandaş, yardımlarından ve desteklerinden ötürü tüm belediye ekibine teşekkürlerini iletti.

AA