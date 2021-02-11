Vatandaşlar Talep Etti, Büyükşehir 1 Haftada Tamamladı

BİN 440 METREKARE PARKE İMALATI
Tamamlanan iş kapsamında Çerkeşli Caddesi’nde bin 440 metrekare parke imalatı yapıldı. Ekipler ayrıca 800 metre bordür ve 800 metre ayırma taşı imalatları gerçekleştirdi. Caddedeki yaya ulaşımını kolaylaştıran kaldırım imalatı bir haftalık sürede tamamlandı.
YAYA GÜVENLİĞİ DİKKATE ALINDI
Çerkeşli Köyü ile Kimya İhtisas OSB önünde bulunan Çerkeşli Caddesi’nde, yaya olarak seyahat eden vatandaşlar, kaldırım olmadığı için hem yürümekte güçlük çekiyor hem de yol güvenliği acısından tehlike yaşıyordu. Çerkeşli Köyü Muhtarlığı ve köy sakinlerinin talebini dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çerkeşli Caddesi’ne kaldırım imalatı yaparak yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağladı.