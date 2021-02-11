Vatandaşlar Talep Etti, Büyükşehir 1 Haftada Tamamladı

Dilovası Kimya İhtisas OSB önündeki kavşaktan Çerkeşli Köyü girişine uzanan Çerkeşli Caddesi’nde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yayaların yol güvenliği için yapılan kaldırım imalatı tamamlandı. Dilovası Çerkeşli Caddesi’nde yayaların yol güvenliği sağlandı

Kocaeli’de ulaşım yatırımlarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki köylerin tüm alt ve üstyapı işlerini daha önceki yıllarda tamamlamıştı. İlçedeki Kimya İhtisas OSB önündeki kavşaktan, Çerkeşli Köyü girişine kadar uzanan Çerkeşli Caddesi’nde, vatandaşlardan gelen talep üzerine yayaların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kaldırım imalatı tamamlandı.

BİN 440 METREKARE PARKE İMALATI

Tamamlanan iş kapsamında Çerkeşli Caddesi’nde bin 440 metrekare parke imalatı yapıldı. Ekipler ayrıca 800 metre bordür ve 800 metre ayırma taşı imalatları gerçekleştirdi. Caddedeki yaya ulaşımını kolaylaştıran kaldırım imalatı bir haftalık sürede tamamlandı.

YAYA GÜVENLİĞİ DİKKATE ALINDI

Çerkeşli Köyü ile Kimya İhtisas OSB önünde bulunan Çerkeşli Caddesi’nde, yaya olarak seyahat eden vatandaşlar, kaldırım olmadığı için hem yürümekte güçlük çekiyor hem de yol güvenliği acısından tehlike yaşıyordu. Çerkeşli Köyü Muhtarlığı ve köy sakinlerinin talebini dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çerkeşli Caddesi’ne kaldırım imalatı yaparak yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağladı.

















