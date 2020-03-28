Vatandaşlara Covid-19 bilinçlendirmesi

Park ve sahillerde yürüyüş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Güvenlik ekipleri tarafından Koronavirüs hakkında bilinçlendirildi

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, salgına karşı vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik ekipleri park, bahçe ve sahillerde yürüyüş yapan vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve diğer önemler ile ilgili bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.





SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ

Koronavirüs ile mücadelede ellerin yıkanması, kalabalık ortamlara girilmemesi ve dışarıda sosyal mesafenin korunması büyük önem taşıyor. Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve sahillerde hava almak için yürüyüş yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşlara kalabalık oluşturmamaları ve aralarındaki sosyal mesafenin korunması hakkında bilinçlendirme çalışması yapıldı.