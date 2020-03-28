banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vatandaşlara Covid-19 bilinçlendirmesi

Park ve sahillerde yürüyüş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Güvenlik ekipleri tarafından Koronavirüs hakkında bilinçlendirildi

Vatandaşlara Covid-19 bilinçlendirmesi

28 Mart 2020 Cumartesi 13:23

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, salgına karşı vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik ekipleri park, bahçe ve sahillerde yürüyüş yapan vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve diğer önemler ile ilgili bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.  

SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ
Koronavirüs ile mücadelede ellerin yıkanması, kalabalık ortamlara girilmemesi ve dışarıda sosyal mesafenin korunması büyük önem taşıyor. Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve sahillerde hava almak için yürüyüş yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşlara kalabalık oluşturmamaları ve aralarındaki sosyal mesafenin korunması hakkında bilinçlendirme çalışması yapıldı.    
Park ve sahillerde yürüyüş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Güvenlik ekipleri tarafından Koronavirüs hakkında bilinçlendirildi

Büyükşehir’den vatandaşlara Covid-19 bilinçlendirmesi 

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, salgına karşı vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik ekipleri park, bahçe ve sahillerde yürüyüş yapan vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve diğer önemler ile ilgili bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.  

SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ
Koronavirüs ile mücadelede ellerin yıkanması, kalabalık ortamlara girilmemesi ve dışarıda sosyal mesafenin korunması büyük önem taşıyor. Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve sahillerde hava almak için yürüyüş yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşlara kalabalık oluşturmamaları ve aralarındaki sosyal mesafenin korunması hakkında bilinçlendirme çalışması yapıldı.    
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanRTEDerslerAsayişSağlıkTicaretMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaItalyaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19CoronaKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saddam Türkmenleri nasıl katl etti Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında
THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama
Bakan Kocadan yeni açıklama... Bakan Kocadan yeni açıklama...
Kocaeli kartta önemli değişiklik Kocaeli kartta önemli değişiklik
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
İsmail Kahraman ın kalemin den Saddam Kerkük lü Türkmenleri nasıl katl etti

Haberi Oku