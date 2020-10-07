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Vatandaşlara Fırtına Uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi

Vatandaşlara Fırtına Uyarısı

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:23


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, 8 Ekim Perşembe günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ile birlikte Kocaeli’de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara Bölgesinin tamamında etkili olacağını ifade etti.  Öte yandan lodosun kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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