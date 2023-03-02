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Vatandaşları 12 Milyon TL Dolandırdığı İddia Edilmişti, Hakkında Yeni Dava Açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcu dükkanını kapatarak, 98 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında, "güveni kötüye kullanma" suçundan da dava açıldığı öğrenildi.

Vatandaşları 12 Milyon TL Dolandırdığı İddia Edilmişti, Hakkında Yeni Dava Açıldı

02 Mart 2023 Perşembe 14:25

                        
 Olay, 2019 yılının mayıs ayında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun kepenk kapatmasıyla başladı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanının sahibi H.G., dükkanı kapatarak yurt dışına çıktı. Mağdur olan müşteriler, H.G.’de bulunan ziynet eşya ve paralarını alamadıklarını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 29 Temmuz tarihinde Türkiye’ye dönen H.G.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, H.G.’nin 98 kişiyi mağdur ettiği, mağdurlardan 63 kişinin sanıktan şikayetçi olduğu ve toplam zararlarının 12 milyon TL olduğu bilgisi yer aldı. 4 ay cezaevinde kalan H.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
  "6 cumhuriyet altını almak istedim ancak sanık bana belge verdi" 
  Hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda mağdurlar ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık ise katılmadı. Sanıktan şikayetçi olan Münevver U., "Paramı atına çevirmek istedim ve kuyumcuya gittim. 6 tane cumhuriyet altını almak istedim ancak sanık bana belge verdi, 'Altınların ben de kalsın' dedi. Ne altınlarımı ne de paramı alabildim, mağdurum" dedi. 
 
  "Paramı alamadım" 
  Zararının giderilmediğini söyleyen Volkan T., "24 bin TL paramı değerlendirmek için kuyumcuya gittim. Gram altın almak istedim ancak sanık has altın almamı söyledi. Parayı verdim ancak altını alamadım. Kuyumcuya gidip altını almaya gittiğimde kepenklerin kapalı olduğunu gördüm" diye konuştu.  
 Öte yandan, sanık H.G. hakkında 17 müştekiye karşı "güveni kötüye kullanma" suçundan da dava açıldığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dosyanın mevcut dosya ile birleştirilmesi talebini reddetti. Sanığın yurt dışı yasağının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.  
                       






İHA
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