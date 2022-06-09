VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN KOPARMAYACAĞIZ

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gece gündüz Darıcalılarla bir araya gelerek hasbihal edip sorunlarını dinliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde her fırsatta mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve talepleri birinci ağızdan dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ev ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ziyaretlerini de aksatmadan sürdürüyor.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Güne esnaf ziyaretleriyle başlama geleneğini devam ettiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gece geç saatlere kadar vatandaşlarla diyaloğunu koparmadan sahada çalışmalarına devam ediyor. Önceki akşam mesai sonrası toplantılara katılan Başkan Muzaffer Bıyık geç saatte Nenahatun Mahallesi’nde bulunan Havuzlu Park Sosyal Tesislerinde vatandaşlara selam vererek çay içip sohbet etti. Darıcalılarla hasbihal edip sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların taleplerini de dinleyip çözüm için gerekli adımların atılması için notlar aldı.

BIYIK: “VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI KOPARMAYACAĞIZ”

Vatandaşların sorunlarını çözmek için gayret ettiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Her anımızı vatandaşımızla geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu talepleri karşılama konusunda azami gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla sürekli sahada olmaya çalışıyoruz. Sahanın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugüne kadar bizlere iletilen bütün sorunları çözmüş durumdayız. Bizimle ilgili olmayan sorunlar konusunda da ilgili kurumlara, ilgili kişilere de bunları aktarıyoruz ve bizler de bunun takibini yapıyoruz. vatandaşlarımızla gönül bağımızı koparmadan her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.





