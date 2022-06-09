GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN KOPARMAYACAĞIZ

Başkan Bıyık gece gündüz sahada

VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN KOPARMAYACAĞIZ

09 Haziran 2022 Perşembe 14:51

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gece gündüz Darıcalılarla bir araya gelerek hasbihal edip sorunlarını dinliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde her fırsatta mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve talepleri birinci ağızdan dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ev ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ziyaretlerini de aksatmadan sürdürüyor.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Güne esnaf ziyaretleriyle başlama geleneğini devam ettiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gece geç saatlere kadar vatandaşlarla diyaloğunu koparmadan sahada çalışmalarına devam ediyor. Önceki akşam mesai sonrası toplantılara katılan Başkan Muzaffer Bıyık geç saatte Nenahatun Mahallesi’nde bulunan Havuzlu Park Sosyal Tesislerinde vatandaşlara selam vererek çay içip sohbet etti. Darıcalılarla hasbihal edip sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların taleplerini de dinleyip çözüm için gerekli adımların atılması için notlar aldı.

BIYIK: “VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI KOPARMAYACAĞIZ”

Vatandaşların sorunlarını çözmek için gayret ettiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Her anımızı vatandaşımızla geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu talepleri karşılama konusunda azami gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla sürekli sahada olmaya çalışıyoruz. Sahanın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugüne kadar bizlere iletilen bütün sorunları çözmüş durumdayız. Bizimle ilgili olmayan sorunlar konusunda da ilgili kurumlara, ilgili kişilere de bunları aktarıyoruz ve bizler de bunun takibini yapıyoruz. vatandaşlarımızla gönül bağımızı koparmadan her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon Yarışması Ödülleri Verildi “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon...
Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği
Yeşile ve Maviye Dost Şehir Kocaeli Yeşile ve Maviye Dost Şehir Kocaeli
Gençlik Festivaline Yağmur Engeli Gençlik Festivaline Yağmur Engeli
Erdoğan'dan randevu krizi ve doktorlar için talimat Erdoğan'dan randevu krizi ve doktorlar için talimat
Darıca Lokman Hekim Caddesi baştan sona yenileniyor Darıca Lokman Hekim Caddesi baştan sona yenileniyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

“Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon...
İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından...

Haberi Oku