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"Ve-Kadın Yeni Baştan" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlere kapısını açan "Ve Kadın-Yeni Baştan" isimli sergi, 17 Mart'a kadar açık kalacak.

09 Mart 2023 Perşembe 14:02

                                       
  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesinin İzmit Belediyesi'nin iş birliğiyle hazırladığı "Ve Kadın - Yeni Baştan" sergisi kapılarını ziyaretçilerine açtı. 'Emekçi Kadın' temasıyla farklı disiplin ve kompozisyonları bir araya getiren ve 70 katılımcı ile oluşturulan sergide; yağlı boya, akrilik boya, sulu boya, karışık teknik, figüratif, natürmort, reprodüksiyon, heykeller, iki seramik eser ve iki fotoğraf olmak üzere 77 eser bulunuyor. Sergi 17 Mart’a kadar açık kalacak. 
  Açılışta konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Milletçe geçirdiğimiz zor zamanlarda nefes almamızı sağlayan, ruhumuzu aydınlatan bu güzel sergiden dolayı tüm katılımcılara minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 
  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Meral Dönmez ise "10 ilimizi etkileyen felaketin yüreğimizde oluşturduğu travmaları iyileştirmek adına sanatın gücüne inanarak sergimizi açmaya karar verdik. Resim atölyemizin ve katılımcı sanatçı dostlarımızın bu güzel eserleri biraz olsun acılarımıza şifa oldu" dedi. 
 






                               


İHA
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