Veba Salgını ile Savaş ve Soykırım Yalanı

Dünya korona vebası ile savaşırken devlet ve millet olarak biz, bir de sözde Ermeni soykırım yalanı ile mücadele ediyoruz. Bugünden önlem almasak 19 Mayıs’ta sözde Rum Pontus soykırım yalanı ile mücadele etmek zorunda kalacağız.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama çok önemli…

Veba salgını ile ilgili gazeteci ve belgeselci olarak bilgi, belge ve arşiv toplayıp anılarımı yazarak, tarihe not düşmeye devam ediyorum.

İkinci doz Kovid aşımızı olduk çok şükür, Allah cc devlete ve millete zeval vermesin.

27 Nisan 2021 tarihinde gece yarısı, adını ünlü Türk bilgini Farabi’den alan deprem şehidi milletvekili merhum Alaettin Kurt’un eseri Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kovid aşımızı olarak koronaya karşı silahlandık.

Dünya insanlığına savaş açan görünmez düşman korona ile savaş, mücadele ve sınavımız devam ediyor. Sağlık ordumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Aşı olmaya hazırlandığım gün, Türkiye’de 17 gün tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde tam kapanma kararını duyurdu.

İnşallah bu son kapanma olur. Ülkemiz ve dünya, korona vebası savaşını kazanır. Bizde koronaya karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak savaşa katılıp, ‘hayat eve sığar’ diyerek evde kalalım.

Farabi Kimdir?

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne adını veren Farabi ile ilgili hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyor, başta Farabi Hastanesi’nin yapımına öncülük eden merhum Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve koronadan vefat edenler olmak üzere, tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum. Ruhları için bir Fatiha, üç İhlası Şerif okuyalım. El Fatiha…

Sizleri, dünyanın Aristo’dan sonra ikinci öğretmen kabul ettiği Farabi’nin dünyaya geldiği, belgesel tadında Otrar’a götürüyor ve Farabi belgeselimiz ile baş başa bırakıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=iHG4iRTgk7c

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Cumhurbaşkanı’ndan kapanma açıklaması

“Koronavirüs salgınına karşı alınan ve Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın pazartesi günü yaptığı açıklamayı Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak bizde canlı yayınladık. Canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/107558986022474/posts/3658734404238230/?d=n

Gebze Gazetesi’nin açıklama ile ilgili yaptığı haberin linki.

https://www.facebook.com/107558986022474/posts/3659044887540515/?d=n

ABD Başkanına Tepki

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklamada en çok sözde Ermeni soykırımı yalanı ve ABD Başkanımı açıklamasına yer verildi. Konuşma, tarihi bilinç ve tarihten ders alma açısından çok önemli. Açıklama’dan özet bir bölümü sizlerle paylaşıyorum.

ABD BAŞKANI BIDEN, HAKSIZ VE HAKİKATLERE AYKIRI İFADELER KULLANMIŞTIR”

Aziz milletim; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 24 Nisan günü yayınladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihî ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Açıklamadaki ifadelere radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Ancak bu durum ortaya çıkan tablonun iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor.

Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz. Ama şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak, vicdani müsterih, kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere bize soykırım ithamını yönelten çevrelerin hepsi de böyle bir mukayese sonrasında insan içine çıkamayacak hâle gelecektir.

Esasen son iki asırda en büyük sivil can kayıpları ve buna bağlı nüfus hareketleri Osmanlı coğrafyasında, yani bizim vatanımızda olmuştur. Osmanlı, Balkanlardan ve Kafkaslara uzanan topraklarındaki nüfusunun neredeyse yarıya yakınını oluşturan 10 milyon insanının yarısı ölüm, yarısı sürgün acısını yaşamıştır. Üstelik bunu biz söylemiyoruz, bizzat Batılı tarihçiler ifade ediyor.’’

Sayın Cumhur Başkanının yaptığı geniş açıklamanın linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/127723/-29-nisan-2021-persembe-aksami-baslayip-17-mayis-2021-pazartesi-sabahina-kadar-surecek-sekilde-tam-kapanmaya-geciyoruz-

Evet tarihi günlerden geçiyor, korona vebasına karşı insanlık ve tüm dünya devletlerinin verdiği mücadele ve savaşa canlı şahitlik yapıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında bu veba salgınından devlet ve milletimiz başta olmak üzere, tüm insanlığı koruyup kurtarması için dua edelim. En kısa zamanda eski günlere dönelim inşallah…