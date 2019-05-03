Vefat Yıl Dönümünde Sultan Fatih, Devletten Vefa Bekliyor

HÜNKAR ÇAYIRI AÇIK HAVA MEYHANESİ OLMAKTAN KURTARILMALI
Gebze Hünkâr Çayırı sahipsiz ve ne yazık ki Açık Hava meyhanesi oldu. Etraf çöplük içinde ve perişan vaziyette. 3 Mayıs’da vefat yıl dönümü olan Fatih’in emaneti Gebze Hünkar Çayırı, kelimenin tam anlamı ile sahipsiz. Hatırlanacağı üzere Gebze Eski Belediye başkanı Adnan Köşker tarafından daha önce Erzincanlılar Vakfı’na satılması için lobi yürütülmüş, Adnan Köşker yerin ilgili vakfa satılması İçin basına açıklama yapmıştı. Olayla ilgili kamuoyundan gelen tepkiler üzerine satıştan vazgeçilmişti. Bir avuç gönüllü, baskılara aldırış etmeden bir Cuma namazını Hünkar Çayırı’nda eda ederek, Fatih’in emanetine sahip çıktıklarını göstermiş ve bu tepkiler kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
Yine eski Başkan Adnan Köşker ve Tuzla Belediye Başkanı işbirliği ile Tuzla Piyade Okulu’ndan Hünkar Çayırı’na yol açılmış, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın karşı çıkması üzerine yol açılması durdurulmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MİLLET BAHÇESİ AÇIKLAMASI
Bugün bir çok kurum ve kuruluş Hünkar Çayırı üzerinde gizli rant oyunları yaparken, Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Hünkar Çayırı ve Fatih Otağı’nın bulunduğu alanın Millet Bahçesi olacağını açıklamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hünkar Çayırı’nın Fatih’e yaraşır halde düzenleneceğini seçim beyannamesinde halka paylaşmıştı. O yüzden önemli bir konuya dikkati çekiyoruz. Karşılaştığımız acı manzaraları bu köşeden paylaşıyoruz. Fatih’in vefat yıl dönümü olan 3 Mayıs yaklaşırken Hünkar Çayırı ve Fatih otağının açık hava meyhanesi ve çöplük olması tepkilere neden oluyor. Bu nedenle sayın valimiz Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı bu önemli konuda göreve çağırıyoruz.
DEĞERLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM
Hünkar Çayırı; Fatih gibi dünyaca tanınan, İstanbul ve Pontus İmparatorluklarını yıkıp, Orta Çağ’ı kapatıp, yeni Çağ açan dünya çapında bir sultanın 3 Mayıs 1481 tarihinde 300.000 kişilik ordusuyla sefere çıktığı esnada vefat ettiği yer. Burası, maalesef Rantçıların hedef tahtası. Gebze Hünkar Çayırı üzerinde büyük oyunlar oynandığını, buranın bir oldu bittiyle birilerine satılmaya çalışıldığını defalarca yazıp gündeme getiren bir Gazeteci ve belgeselci olarak her fırsatta Hünkar Çayırı’nın önemini ilgili ve yetkiliklere anlatmaya çalışıyorum.
Gebze gerçekten her bakımdan önemli bir yer. Öncelikle işi, evi, Gebze’de olan, Gebze’de ki sanayi kuruluşlarından Milyonlar kazanan sanayiciler, Gebze Bölgesi’nin oylarıyla makam ve mevki sahibi olanlar Gebze’nin kıymet ve değerini, bilmeliler. Hünkar Çayırı ile ilgilenmezsek rantçılara kurban gidecektir.
http://www.belgeselyayincilik.com/devlet-hunkar-cayirina-sa…
HÜNKAR ÇAYIRI’NDAN ÇAYIROVA’YA BELGESELİ
İlim Kültür Tarih Araştırmaları İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve www.devrialem.tv olarak hazırlayıp bir çok tv kanalına gönderdiğimiz Fatih’in vefat ettiği hünkar çayırı ile ilgili Hünkar Çayırından Çayırova’ya Devri Alem Belgesel programımızı izlemek için tıklayın
https://m.youtube.com/watch?v=VLjgN5sPkr4
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, sosyal meyda hesabından Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat yıldönümü dolayısı ile mesaj yayınladı. Biz de duyarlılığından dolayı Gebze Ticaret Odası başkanı Nail Çiler'e teşekkür ediyoruz.