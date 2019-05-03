Vefat Yıl Dönümünde Sultan Fatih, Devletten Vefa Bekliyor

Çağ açıp çağ, kapayan İstanbul’u Fethederek Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Osmanlı Padişahı Fatin Sultan Mehmet Han, Çayırova ilçesinin de adını aldığı Fatih Otağında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etmişti. Gebze’de Vefat eden Fatih’in, hayata gözerini kapadığı Hünkar Çayırı’nda anılması için, Kocaeli Valisi sayın Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın’a tarihi görev düşüyor.









Çağ açıp çağ, kapayan İstanbul’u Fethederek Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Osmanlı Padişahı Fatin Sultan Mehmet Han, Çayırova ilçesinin de adını aldığı Fatih Otağında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etmişti. Gebze deyince aklan gelen ilk isimlerden birisidir Fatih Sultan Mehmet. İstanbul nasıl Eyüp El Ensari ile, Ankara nasıl Hacı Bayram Veli ile Trabzon nasıl Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ile anılıyorsa, Gebze deyince de akla gelen ilk isimler Fatih Sultan Mehmet Han, Çoban Mustafa Paşa ve Kartacalı komutan Anibal oluyor. İşte bu nedenledir ki, Gebze’de Vefat eden Fatih’in, hayata gözerini kapadığı Hünkar Çayırı’nda anılması için, Kocaeli Valisi sayın Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın’a tarihi görev düşüyor. Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümü 3 Mayıs’ta, tıpkı geçmiş de olduğu gibi Gebze Hünkar Çayırı’nda devlet töreni ile anılmalı.

HÜNKAR ÇAYIRI AÇIK HAVA MEYHANESİ OLMAKTAN KURTARILMALI

Gebze Hünkâr Çayırı sahipsiz ve ne yazık ki Açık Hava meyhanesi oldu. Etraf çöplük içinde ve perişan vaziyette. 3 Mayıs’da vefat yıl dönümü olan Fatih’in emaneti Gebze Hünkar Çayırı, kelimenin tam anlamı ile sahipsiz. Hatırlanacağı üzere Gebze Eski Belediye başkanı Adnan Köşker tarafından daha önce Erzincanlılar Vakfı’na satılması için lobi yürütülmüş, Adnan Köşker yerin ilgili vakfa satılması İçin basına açıklama yapmıştı. Olayla ilgili kamuoyundan gelen tepkiler üzerine satıştan vazgeçilmişti. Bir avuç gönüllü, baskılara aldırış etmeden bir Cuma namazını Hünkar Çayırı’nda eda ederek, Fatih’in emanetine sahip çıktıklarını göstermiş ve bu tepkiler kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Yine eski Başkan Adnan Köşker ve Tuzla Belediye Başkanı işbirliği ile Tuzla Piyade Okulu’ndan Hünkar Çayırı’na yol açılmış, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın karşı çıkması üzerine yol açılması durdurulmuştu.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MİLLET BAHÇESİ AÇIKLAMASI

Bugün bir çok kurum ve kuruluş Hünkar Çayırı üzerinde gizli rant oyunları yaparken, Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Hünkar Çayırı ve Fatih Otağı’nın bulunduğu alanın Millet Bahçesi olacağını açıklamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hünkar Çayırı’nın Fatih’e yaraşır halde düzenleneceğini seçim beyannamesinde halka paylaşmıştı. O yüzden önemli bir konuya dikkati çekiyoruz. Karşılaştığımız acı manzaraları bu köşeden paylaşıyoruz. Fatih’in vefat yıl dönümü olan 3 Mayıs yaklaşırken Hünkar Çayırı ve Fatih otağının açık hava meyhanesi ve çöplük olması tepkilere neden oluyor. Bu nedenle sayın valimiz Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı bu önemli konuda göreve çağırıyoruz.

DEĞERLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM

Hünkar Çayırı; Fatih gibi dünyaca tanınan, İstanbul ve Pontus İmparatorluklarını yıkıp, Orta Çağ’ı kapatıp, yeni Çağ açan dünya çapında bir sultanın 3 Mayıs 1481 tarihinde 300.000 kişilik ordusuyla sefere çıktığı esnada vefat ettiği yer. Burası, maalesef Rantçıların hedef tahtası. Gebze Hünkar Çayırı üzerinde büyük oyunlar oynandığını, buranın bir oldu bittiyle birilerine satılmaya çalışıldığını defalarca yazıp gündeme getiren bir Gazeteci ve belgeselci olarak her fırsatta Hünkar Çayırı’nın önemini ilgili ve yetkiliklere anlatmaya çalışıyorum.

Gebze gerçekten her bakımdan önemli bir yer. Öncelikle işi, evi, Gebze’de olan, Gebze’de ki sanayi kuruluşlarından Milyonlar kazanan sanayiciler, Gebze Bölgesi’nin oylarıyla makam ve mevki sahibi olanlar Gebze’nin kıymet ve değerini, bilmeliler. Hünkar Çayırı ile ilgilenmezsek rantçılara kurban gidecektir.

http://www.belgeselyayincilik.com/devlet-hunkar-cayirina-sa…





HÜNKAR ÇAYIRI’NDAN ÇAYIROVA’YA BELGESELİ

İlim Kültür Tarih Araştırmaları İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve www.devrialem.tv olarak hazırlayıp bir çok tv kanalına gönderdiğimiz Fatih’in vefat ettiği hünkar çayırı ile ilgili Hünkar Çayırından Çayırova’ya Devri Alem Belgesel programımızı izlemek için tıklayın

https://m.youtube.com/watch?v=VLjgN5sPkr4







Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, sosyal meyda hesabından Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat yıldönümü dolayısı ile mesaj yayınladı. Biz de duyarlılığından dolayı Gebze Ticaret Odası başkanı Nail Çiler'e teşekkür ediyoruz.





