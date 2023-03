VEKİL ADAYI KAVUN: DOĞAL AFETLERDE YAŞANAN CAN KAYBI KADER OLMAMALI! İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Aynur Vergili Kavun, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan, 14 vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Vekil Adayı Kavun:" Doğal afetlerdeki can kaybı kader değil ihmaldir." dedi.

16 Mart 2023 Perşembe 12:34