VEKİL ADAYI KAVUN: DOĞAL AFETLERDE YAŞANAN CAN KAYBI KADER OLMAMALI!
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Aynur Vergili Kavun, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan, 14 vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Vekil Adayı Kavun:" Doğal afetlerdeki can kaybı kader değil ihmaldir." dedi.
Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde dün gece itibarıyla başlayan şiddetli yağış sele dönüştü. İki şehirde de birçok iş yeri, ev, kurum ve okul sular altında kalırken sele kapılan 19 vatandaştan 14 kişi hayatını kaybetti. Kayıplar içinse arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felakete ilişkin taziye mesajında bulunan vekil adayı Kavun yetkililerin sağanak yağış ve sel uyarısını yaptığını hatırlatarak:" 6 Şubat'ta deprem felaketi ile sarsılan Adıyaman ve Şanlıurfa şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Uzmanların uyarmasına kulak asmayan iktidar sebebiyle yüzlerce vatandaşımız mağdur 14 vatandaşımız ise boğularak hayatını kaybetti. Geride kalan 5 vatandaşımız içinse kurtarma çalışmaları devam ediyor. Her zaman söyledik, her zaman söylüyoruz doğal afetler tabii ki olacak bunu durdurmamız mümkün değil ama can kaybını durdurmamız mümkün. Şayet yetkililer uyarıları dikkate alarak riskli yerleri tahliye etseydi vatandaşları bunun için önemli bir şekilde uyarıda bulunsaydı eminim ki bu tablo bu kadar acı olmazdı. Bu kader değil bu göz göre göre ihmal. Felaket nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Temennim can kaybının daha da artmaması. Unutmayalım doğal afetler değil ihmal öldürür. Başımız sağ olsun." dedi.