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Vekil Çakır ve Eryarsoy'dan Ziyaret

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundular.

Vekil Çakır ve Eryarsoy'dan Ziyaret

12 Nisan 2019 Cuma 11:14

Çakır ve Eryarsoy’a Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Ak Parti Kocaeli İl Yöneticileri, Darıca İlçe Yöneticileri, meclis üyeleri ve Çayırova Eski Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş’ta eşlik ettiler.

Vekil Çakır ziyarette geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de Kocaeli’nin her noktasına Ak kadrolarla önemli hizmetler yapılacağına olan inancını dile getirerek Başka Bıyık’a yeni dönemde başarılar diledi.

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise Muzaffer Bıyık’ın 9 yıl boyunca İlçe Başkanı olarak teşkilatlarla uyum içinde güzel çalışmalar yaptığına vurgu yaparken, “belediye başkanlığı döneminde de Darıca’ya en güzel şekliyle hizmet edeceğinizden şüphemiz yoktur. Rabbim yardımcınız olsun, başarılar diliyorum.” dedi. 



BU ZAFER TEŞKİLATLARIMIZIN

Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Bıyık ise,  kazanılan başarıda milletvekillerinden, il yönetimine, ilçe yönetiminden, kadın kollarına, gençlik kollarından mahalle yönetimlerine kadar tüm teşkilat mensuplarımızın önemli rolü olmuştur. Ben seçim süreci boyunca yanımızda olan, gece gündüz demeden çalışmalarımıza katılarak bizlere katkı sunan ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Halkımızın bizlere emanet ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacağız.” dedi.

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