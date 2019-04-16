Vekillerden Başkan’a hayırlı olsun ziyaretleri

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

-Başkan Büyükgöz’e görevinde başarılar dileyen AK Partili Vekiller, “ İnşallah yeni dönemde birlikte Kocaeli’miz için güzel hizmetlere birlikte imza atacağız” dedi. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, “Vekillerimize bizlere verdikleri desteklerden ötürü öncelikle teşekkür ediyorum. Ortak gayemiz bölgemize hizmet etmek ve bu gayede birlikte omuz omuza çalışacağız” ifadelerini kullandı.