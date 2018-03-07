Vektör mücadelesi için yaza sıkı hazırlanıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen “Vektör mücadelesi hizmeti” kapsamında yaz dönemine hazırlık için eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Vektör Mücadelesi Hizmeti” 2018 yaz dönemi hazırlıklarına, düzenlenen eğitim organizasyonuyla başlandı. Sivrisinek ve karasineklerin aktif üreme periyotlarını kapsayan yaz aylarında, gerçekleştirilen çalışmalar yoğun bir şekilde ve hedef odaklı gerçekleşiyor. Vektör mücadelesi hizmeti kapsamında yaz ve kış dönemi uygulamaları, yılın 12 ayı boyunca aralıksız bir şekilde sürüyor. Ayrıca 2018 yaz döneminde kullanılacak yeni ürünler için personellere hizmet içi eğitim verilmesi planlanıyor.

YAZ SEZONUNUN RAHAT GEÇMESİ İÇİN

Şubat ayı ile birlikte, 2018 yaz sezonunun da rahat hizmet vermek adına, yaz dönemi çalışmalarına başlandı. Kocaeli’nde önemli vejetasyon alanlarında hücum doz uygulamalarıyla başta sivrisinekler olmak üzere, belirlenen canlı popülasyonun kontrolü amacıyla çalışmalara başlandı.

YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

2018 yılı yaz döneminde hizmete eklenen yeni ürünlerin, ekipmanların ve cihazların uygulayıcı personellere tanıtılması ve mevcut bilgilerin tazelenmesi amacıyla teknik personeller tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlere ilaveten vektör mücadelesi sektöründe ülkemizdeki, en önemli isimlerin başında gelen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin tarafından ilgili personellere eğitim verildi.