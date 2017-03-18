Vektör mücadelesinde yeni dönem eğitimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Vektör Mücadelesi ” 2017/Yaz Dönemi, düzenlenen eğitim programı ile başladı. Programa Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal da katıldı.

12 AY BOYUNCA AKTİF HİZMET

Vektör Mücadelesi hizmeti kapsamında yaz ve kış dönemi uygulamaları yılın 12 ayı boyunca ara verilmeden sürdürülüyor. Bununla beraber özellikle sivrisinek ve karasineklerin aktif üreme periyotlarını kapsayan yaz aylarında gerçekleştirilen çalışmalar yoğun olarak hedef odaklı yapılıyor.

CANLI POPÜLASYONU KONTROL ALTINDA

Çalışmalar kapsamında Mart ayı ile birlikte, 2017 yaz sezonunun rahat atlatılması için erken dönem yaz çalışmalarına başlanDI ve kentimizde önemli vejetasyon alanlarında hücum doz uygulamaları ile başta sivrisinekler olmak üzere hedef canlı popülasyonunun kontrolü amacıyla harekete geçildi.

YAZ DÖNEMİ İÇİN EĞİTİMLER BAŞLADI

2017 Yaz Dönemi açılışı kapsamında Vektör Mücadelesi Ekiplerine yönelik olarak bilgileri tazelemek ve detaylandırmak üzere Sivil Toplum Merkezi’nde eğitim düzenlendi. Eğitim sonrasında ekiplerin teorik denetimi ve performans tespitlerinin yapıldığı bir de sınav gerçekleştirildi. Öte yandan eğitimler sonrasında 2016 yılında başarı ile bu mücadeleyi sergileyen personele Daire Başkanı Köksal tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.