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“Verdiğim her sözü tutacağım”

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, yerel seçimler öncesinde son gün programlarını mitinglere ayırıyor.

'Verdiğim her sözü tutacağım”

28 Mart 2019 Perşembe 11:07

Mevlana Mahallesi Beşyol Meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Recep Dursun, “Tapu sorununu çözen, işsizliği ortadan kaldıran, ulaşım sıkıntısını gideren, sosyal ve kültürel açıdan gelişen bir Gebze mümkün. Engelli vatandaşlarımızın rahat bir nefes alacağı bir kent mümkün. Tüm bunları biz başaracağız.” dedi.

Son dönemde kenara atılan ve gelişmeyen üstelik daha da geriye giden bir Gebze olduğunu belirten Recep Dursun, “Gelişim bir yana gerileyen bir Gebze karşımızda. Kaynakları tükettiler, imkânları sıfırladılar, vatandaşı düşünmediler. Aralık ayından bu yana her yerde bunları anlatıyorum. Gebze çok kötü yönetildi. Seçim broşürlerimizde yer alan her sözümüzü tutacağız. Çünkü hepsi gerçekleştirmesi zor olmayan, faydalı hizmetler” şeklinde konuştu.

Mitinge gelen vatandaşlar tarafından coşkuyla takip edilen Başkan Adayı Recep Dursun, “Bugüne kadar sizi dinlemediler. Sizleri yok saydılar, her birinizi müşteri gördüler. Taleplerinizi gerçekleştirmediler. Sadece kendi bildiklerini okudular. İşte size büyük bir fırsat. Sandıkta artık bu zihniyete son vermek elinizde. Gebze için değişim zamanı. Gelin hep birlikte bu fırsatı değerlendirelim. Hiç birimizin kaybedecek zamanı yok” dedi.

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