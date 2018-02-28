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Vergi haftası

“GEBZE TİCARET ODASI” Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER “VERGİ HAFTASI”nı ve “1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ”nü Bir Açıklama Yaparak Kutladı.

Vergi haftası

28 Şubat 2018 Çarşamba 09:59


Vergilerini ödeyerek ülkemizin gelişimine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize, görevlerini özenle yerine getiren muhasebecilerimize, vergi dairesi ve maliye çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyor, “Vergi Haftası” nı ve “1 Mart Muhasebeciler Günü” nü kutluyorum.                                                                        Vergi Haftası, “sanayinin ve ekonominin kalbi” olarak nitelendirdiğimiz, son açıklanan verilere göre 72 ilden daha fazla vergi ödeyen bölgemiz ve bu rakamda büyük pay sahibi olan, çoğu ilde bir tane mevcutken, ilçe olarak biri İhtisas Vergi Dairesi olmak üzere, 3 adet vergi dairesine ev sahipliği yapan GEBZE’miz için ayrıca önem taşımaktadır. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda GEBZE TİCARET ODASI olarak dile getirdiğimiz “VERGİDE TEŞVİK SİSTEMİ”ne ilişkin talebimizin de Hükümet nezdinde cevap bulmuş olması da Odamız için memnuniyet ve  gurur vericidir. 
Devletlerin temel finansman kaynağı olan ve ülkelerin gelişmesine doğrudan etki eden “vergi” konusunda yapılan düzenlemeler ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planları ile vergi tahsilatında önemli bir artış sağlanması amaçlanmıştır. Yasal düzenleme ve çalışmaların yanında asıl amaç; mükelleflerin vergilerini gönüllü olarak verir hale getirilmesidir. Bu noktada, sorumluluk bakımından en hassas mesleklerden birini üstlenen muhasebecilerimiz de devlet ile iş dünyası arasında köprü vazifesi üstlenmektedirler.
“Vergi” ve “muhasebe” gibi iktisadi hayatımızın temel taşlarını oluşturan konularda hizmet veren tüm yetkililerimize, muhasebecilerimize, vergi uzmanlarımıza başarılar diliyor, düzenli ve sağlam bir ekonominin temeli için her birimizin vergisine sadık olmasını temenni ediyorum.
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