Vergide Büyük Yapılandırma

“Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru süresi, yoğun talebi üzerine 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe uzatılmıştır.

Başvurular, bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr ve e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir.

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.

08 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılan başvuru sayısının 134 bin'in üzerindeki sayılara ulaşmıştır. Özellikle peşin ödemelerde % 90 kadar varan faiz indirimden yararlanılmasının mükellefler lehine çok büyük avantajlar doğurmaktadır.