Vergide Büyük Yapılandırma

Başvurular, bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr ve e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir.
Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.
08 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılan başvuru sayısının 134 bin'in üzerindeki sayılara ulaşmıştır. Özellikle peşin ödemelerde % 90 kadar varan faiz indirimden yararlanılmasının mükellefler lehine çok büyük avantajlar doğurmaktadır.
Toplumun her kesimini ilgilendiren, borçların indirimli bir şekilde ödeme imkânı sunan “Yapılandırma Kanunu” kapsamında vatandaşlarımızın borcu olup olmadığını sorgulanması büyük önem arz etmektedir. Kanun kapsamında olup henüz müracaat edilmemiş borçlar küçük rakamlardan ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, öğrenim katkı kredisi borçları, ecri misiller gibi alacaklardan oluşabildiğinden vatandaşlar tarafından borç sorgulaması yapılması önem arz etmektedir. Mükelleflerinizin e-Devlet (www.turkiye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) veya vergi dairelerinden vergi borç sorgulaması yaparak, kapsam dahilinde borçları bulunuyor ise, başvurularını yapıp indirimli bir şekilde borçlarını yapılandırmalarında büyük fayda mülahaza edilmektedir.