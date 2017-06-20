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Veyisoğlu, Tunus’tan Döndü

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Temsilciliği Hanımlar Sorumlusu Asuman Veyisoğlu, Tunus’tan döndü.

Veyisoğlu, Tunus'tan Döndü

20 Haziran 2017 Salı 17:51

İHH İnsani Yardım Vakfı iyilik kervanı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Ramazan 2017 çalışmaları kapsamında Tunus’a giden İHH ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ulaştırdı.

Kumanya, Fitre ve Zekâtları İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdık

İHH İnsani Yardım Derneği Hanımlar Sorumlusu Asuman Veyisoğlu,"Ramazan vesilesiyle çıktığımız Tunus yolculuğumuz da gördük ki muhtaç, mazlum, garip kalmış ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var. Bizim kilometrelerce uzaktan onlar için gitmemiz onlar için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’den geldiğimizi öğrenince bize bir kez daha sarılıp kucakladılar.

Tunus ziyaretimizde onlarca kumanya tespit edilen ailelere sistematik bir şekilde hiç kargaşa çıkmadan kumanyaları, fitre ve zekâtları belgelenerek teslim ettik. Verilen nakdi bağışları da dinara çevirip vekâleten ihtiyaç gördüklerimize verdik.

Zeytin Ağaçları Umutları Oldu

Tunuslu 5 yetim ailesinin bahçesine geçen aylarda 300 adet olmak üzere toplam 1500 adet Zeytin fidanı dikilmişti. Bahçe sahipleri yetimler büyüyen fidanlarından elde edecekleri zeytinlerle, ihtiyacını karşılayacak ve kimseye muhtaç olmadan yaşayacaklar. Tunus Zeytin fidanı projemizi yerinde görmek ve sevinçlerine ortak olmak nasip oldu elhamdülillah.

Dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarınızı, fıtır sadakalarınızı, kumanyalarınızı iyilik kervanımıza katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceğimiz kampanyalarımıza destek olabilirsiniz.” dedi.

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