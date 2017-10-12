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Vize krizinde ABD'den geri adım

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'den bir heyetin vize krizinin çözümü için Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Vize krizinde ABD'den geri adım

12 Ekim 2017 Perşembe 10:10

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, vize kriziyle ilgili görüşmeler için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. NTV'nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre heyete Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlık edecek. Krizin çözümü için Türkiye'nin ABD'ye ortak bir komisyon kurulmasını teklif ettiği belirtildi.

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