Vizyon Projeler Başkan Büyükgöz’ün Yakın Takibinde

Gebze’ye kazandırılacak vizyon projeleri yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sahada çalışmaların her aşamasında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alıyor

Projeler Başkan Büyükgöz’ün yakın takibinde. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün, “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısında tanıtımını yaptığı vizyon projelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükgöz, yer teslimi yapılan ve çalışmaların başladığı İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Meydan 1. Etap projesi ve Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi projelerini yakından takip ediyor. Hafta sonu belediye başkan yardımcıları Remzi Şeker, Mehmet Dinç’in yanı sıra birim müdürleriyle birlikte proje alanlarında denetime çıkan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

KALE ÇEVRESİNE ESTETİK DOKUNUŞ

Başkan Büyükgöz ilk olarak; 46 bin 800 metrekare proje alanına ve 68 metrekare kafeterya alanına sahip Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi projesi hakkında bilgi aldı. Hızla tamamlanarak Gebzelilerin hizmetine sunulacak çalışmayla, ilçenin denize açılan kapısı Eskihisar’ın önemli tarihi dokusu Tarihi Kalenin çevre düzenlemesiyle bölgeye estetik bir değer katacağını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlyasbey Sağlıklı Yaşam Projesi’nin 1. Etap çalışmalarını da denetledi.

İLYASBEY’DE HIZLI ÇALIŞMALAR

1.111 m2 Aile Sağlığı, 358 m2 Verem Savaş ve 158 m2 112 Hizmet Birimleri; 913 m2 Eğitim Merkezi, 1.037 m2 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1.117 m2 Sağlıklı Yaşam Merkezi, 1.117 m2 AÇSAP, 506 m2 KETEM, 863 m2 OSGM ve 213 m2 mesai dışı hizmet alanın yer alacağı İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi projesinin devam eden 1. Etap çalışmaları kapsamında temel hafriyatının alımının ardından drenaj mıcırı ve beton serimi işlemi gerçekleştirildi.



















